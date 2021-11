Allegro wchodzi w strategiczną współpracę z Marketplanet

Współpraca Marketplanet z Allegro Biznes to dostęp dla pracowników największych korporacji i dużych przedsiębiorstw do katalogu towarów w Polsce, a równocześnie elektroniczna kontrola procesów zakupowych.

Allegro wchodzi w strategiczną współpracę z Marketplanet, fot. Casimiro PT / Shutterstock.com

Sprzedawcy Allegro dostępni na platformie Marketplanet

Pilotażowy program obu tych graczy usprawni procesy osobom odpowiedzialnym za zakupy firmowe w korporacjach i dużych przedsiębiorstwach.

Głównym elementem działalności Marketplanet jest łączenie kupujących i sprzedawców w obszarze B2B. Spółka ma w swoim portfolio klientów korporacyjnych, korzystających z e-zakupów i e-zamówień. Allegro Biznes ruszyło na początku tego roku, na starcie oferując ofertę business-to-business w Polsce. Dzięki uruchomionemu właśnie wspólnemu programowi pilotażowemu, sprzedawcy Allegro są bezpośrednio dostępni również na platformie Marketplanet. Firmy mogą dzięki temu uporządkować swoje systemy zakupowe. Współpraca Marketplanet z Allegro Biznes to dostęp do największego katalogu towarów w Polsce, a równocześnie pełna, elektroniczna kontrola procesów zamówień, obiegu dokumentów i faktur.

– Od pewnego czasu obserwujemy zmiany w zakresie potrzeb użytkowników naszej platformy, wynikające w dużej mierze z przyczyn pokoleniowych. Osoby odpowiedzialne za procesy zakupowe w firmach chcą przenosić swoje nawyki ze świata konsumenckiego także na poziom B2B. W codziennej pracy chcą kupować równie łatwo i w tak samo przystępny sposób, jak robią to na co dzień, jako osoby prywatne, równocześnie jednak dochowując wszelkich korporacyjnych zasad i regulacji, np. w kontekście przepływu dokumentacji czy fakturowania. My im to umożliwiamy – mówi Piotr Matysik, prezes zarządu Marketplanet.

– Niemal co druga polska firma dokonała przynajmniej jednego zakupu na Allegro w ciągu ostatniego roku. Allegro jest kojarzone z indywidualnymi zakupami konsumenckimi. Jednak od wielu lat wśród naszych klientów mamy firmy, które kupują nie tylko produkty codziennego użytku – herbatę, środki czystości czy sprzęt IT – ale także profesjonalne i bardzo drogie narzędzia czy też elementy wyposażenia. Wiele z nich zgłaszało, że potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, takich jak ceny hurtowe, rabaty przy dużych zamówieniach, odroczone płatność czy cenniki netto. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzeby i uruchomiliśmy Allegro Biznes – dodaje Piotr Truszkowski, head of B2B w Allegro.

Firmowe e-zakupy

Zakupy dokonywane na platformie Marketplanet są bezpieczne i transparentne, a sprzedawcy zweryfikowani. Jest to bardzo ważne, mając na uwadze fakt, że klientami Marketplanet są największe, strategiczne przedsiębiorstwa wymagające ścisłych procedur zakupowych, takie jak np. Tauron, grupa PGE, mBank, Veolia, czy Orange. Z usług sprzedawców Allegro Biznes na platformie Marketplanet mogą jednak korzystać również mniejsze podmioty. Dzięki przejściu na technologię chmurową, bariera wejścia dla nowych klientów znacznie się obniżyła. W całym ekosystemie Marketplanet wartość firmowych zakupów przekroczyła już 50 mld zł. W tej chwili znajduje się tam ponad 170 tys. firm, a ponad 300 tys. dostawców odwiedza każdego miesiąca stronę Marketplanet. Obecność sprzedawców Allegro Biznes znacząco powiększy katalog dostępnych na platformie produktów.

– Zachęcamy firmy do udziału w tym projekcie. Synergia dwóch tak dużych podmiotów, jak Marketplanet i Allegro ma szansę zrewolucjonizować zakupy B2B w Polsce. Z kolei dotychczasowych klientów namawiamy do rozszerzenia współpracy i korzystania z łatwych w obsłudze, bezpiecznych e-zakupów – komentuje Piotr Kaliński, członek zarządu Marketplanet.

Pandemia przyspieszyła rozwój e-commerce

Pandemia przyspieszyła rozwój B2B e-commerce. Szacuje się, że po jej ustaniu trend ten się nie zatrzyma, ponieważ firmy dostrzegły, że jest to znacznie bardziej efektywny i szerszy kanał sprzedaży niż tradycyjne zakupy. PwC oszacowało polski e-commerce w 2020 r. na ponad 100 mld zł.

Z kolei z danych DHL Express wynika, że w najbliższych latach zaobserwujemy silny wzrost e-handlu B2B w ujęciu globalnym. Do 2025 r. 80 proc. wszystkich interakcji sprzedażowych pomiędzy firmami ma się odbywać online. Wartość e-commerce B2B zwiększyła się o 30% w czasie pandemii, a prognozy na 2021 mówią o wzroście o nawet 40%, wynika z raportu „E-commerce B2B – Biznes w sieci”, przygotowanego dla Santander Bank Polska przez Mobile Institute. Oznacza to, że rynek może osiągnąć wartość nawet 637 mld zł w br.