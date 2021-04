Allegro wprowadza ekologiczne opakowania i kartony

Allegro robi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i wprowadza ekologiczne opakowania do swojej oferty.

Aby zapewnić sprzedawcom dostęp do certyfikowanych produktów platforma nie będzie czerpała zysku z ich sprzedaży.

Allegro stawia sobie za cel by do 2022 roku co najmniej 2,5 miliona przesyłek zamawianych miesięcznie na platformie było wysyłane w ekologicznych opakowaniach.

Oficjalny Sklep Allegro wprowadza zmiany w procesie pakowania, aby był bardziej zrównoważony.

Według raportu Green Generation 2.0 , przygotowanego przez Mobile Institute, aż 35% klientów deklaruje, że zwraca uwagę na to, czy zamawiane przez nich zakupy internetowe są pakowane w sposób przyjazny środowisku. Z kolei co trzeci klient jest gotów za taką możliwość nawet dopłacić.

Pokazuje to, że z roku na rok stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami. Allegro, które od ponad 21 lat angażuje się w projekty podnoszące świadomość ekologiczną, teraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadza zmiany w swoim oficjalnym sklepie.

- W marcu 78,5% polskich użytkowników internetu odwiedziło strony Allegro. Oferujemy przestrzeń dla 128 tys. przedsiębiorców, i 13 milionów stałych klientów. Wspólnie dążymy do znacznego obniżenia liczby odpadów i poprawy jakości materiałów wykorzystywanych do pakowania przesyłek. Rozpoczynamy kampanię, która będzie zachęcała, edukowała oraz wspierała sprzedawców i klientów w wyborze opakowań przyjaznych środowisku - mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs i Sustainability w Allegro.

Allegro daje przykład

Platforma pracuje nad tym, aby wszystkie produkty wysyłane przez Oficjalny Sklep Allegro były pakowane z wykorzystaniem ekologicznych kartonów, papierowych wypełniaczy i taśm. Opakowania, które stosuje platforma posiadają międzynarodowe certyfikaty, które potwierdzają,, że surowce wykorzystane do ich produkcji pochodzą z recyclingu, zostały pozyskane w sposób zrównoważony w całym łańcuchu oraz nadają się do ponownego recyklingu.

- Klienci Allegro w coraz częściej zwracają uwagę na to, w jaki sposób zostało zapakowane ich zamówienie. Aspekt ekologiczny pojawia się w komentarzach wystawianych po zakupie i staje się dla sprzedających sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i pomóc sprzedawcom zwłaszcza małym i średnim podnieć atrakcyjność ofert, wprowadzamy ofertę ekologicznych opakowań. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują dostęp do materiałów świetnej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach - mówi Łukasz Szczepański Dyrektor DEX w Allegro.

Troska o środowisko jest jednym z priorytetów rozwiązań logistycznych wprowadzanych przez Allegro. Już w 2021 roku platforma wprowadzi innowacyjne rozwiązania, które skrócą czas dostawy i wzmocnią alternatywę dla wysokoemisyjnych przesyłek kurierskich. Sprzedający będą mogli korzystać z nowej usługi logistycznej, która obejmuje magazynowanie, pakowanie i nadawanie przesyłek w opakowaniach ekologicznych, a kupujący skorzystają z nowoczesnych i przyjaznych ekologicznie automatów paczkowych Allegro.

Allegro stawia sobie za cel by do 2022 roku co najmniej 2,5 miliona przesyłek zamawianych miesięcznie na platformie było wysyłane w opakowaniach, które można łatwo poddać recyklingowi. Aby wesprzeć sprzedawców platforma wykorzystuje efekt skali. Zamawiając duże ilości opakowań i materiałów niezbędnych do zapakowania przesyłki, może zaoferować odbiorcom bardzo atrakcyjne ceny. Allegro nie czerpie żadnego zysku z ich sprzedaży.

Aby zaangażować klientów oraz sprzedawców do zmiany przyzwyczajeń, Allegro prowadzi działania podnoszące świadomość ekologiczną i dające praktyczne wskazówki. Na platformie e-learningowej, Akademia Allegro, dostępne są bezpłatne kursy, na temat pakowania zero waste i wielu innych zagadnień. Dodatkowo platforma planuje przeprowadzenie kampanii dla sprzedawców, aby wesprzeć ich w wyzwaniach dotyczących zabezpieczania wysyłanych produktów w duchu eko.