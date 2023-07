14 sierpnia wejdą w życie zmiany w regulaminie Allegro. Jedna z nich dotyczy publikacji, a dokładnie możliwości usuwania opinii użytkowników przez administratora. Zdaniem portalu Bezprawnik.pl jest to zmiana na gorsze.

Allegro zastrzega sobie prawo do usuwania opinii użytkowników. Jedną ze zmian można śmiało określić mianem zmiany na gorsze. Problemem nie są oczywiście opinie dodawane przez użytkowników z zawieszonym kontem, boty, czy służących do manipulowania oceną produktów. Za to możliwość usuwania opinii, która nie dotyczy wyłącznie produktu, ale całościowego przebiegu transakcji można określić starym powiedzeniem: „To gorzej niż zbrodnia, to błąd” - pisze portal.

Allegro zapomniało, że dla kupujących ważny jest nie tylko sam towar, ale całość doświadczeń wiążących się z zakupem - dodaje.