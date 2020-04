Allegro wspomaga seniorów, pomaga im kupować online

Od teraz do 30 czerwca będzie dostępna specjalna infolinia Allegro dla seniorów, przez którą konsultanci będą prowadzić seniora krok po kroku przez proces zakupowy: począwszy od pomocy przy zakładaniu konta, przez pomoc w wyborze najbardziej dogodnej dla seniora formy płatności i dostawy, z uwzględnieniem darmowej dostawy z Allegro Smart! To nowa inicjatywa obok innych działań Allegro, wspierających klientów w tym wyjątkowym czasie koronawirusa przez ułatwienie dostępu do bezpiecznych i łatwych zakupów online.

- W obecnej sytuacji kanał online jest najłatwiejszym, najbezpieczniejszym i najwygodniejszym sposobem robienia zakupów. Jest to szczególnie ważne, gdy unikanie zatłoczonych miejsc jest kluczowe dla zachowania zdrowia nas wszystkich. Podejmujemy dodatkowe kroki, aby pomóc seniorom odkryć zakupy online dzięki spersonalizowanej pomocy naszych doradców w czasie rzeczywistym - mówi Jakub Kłoczewiak, Customer Experience Director w Allegro.



Infolinia Allegro dla seniorów jest uzupełnieniem wachlarza działających przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, kanałów kontaktowych dla klientów i sprzedawców, w tym formularza kontaktowego online, popularnych komunikatorów internetowych i czatu, rozmowy telefonicznej w trybie call-back, niedawno uruchomionego serwisu społecznościowego Allegro Gadane i centrum wiadomości.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.