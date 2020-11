Allegro z mocnym wzrostem wyników w III kw. 2020 r., inwestycje wyniosły 166 mln zł

– W trzecim kwartale 2020 r. Allegro poprawiło kluczowe wyniki operacyjne i finansowe. Chociaż ogłaszamy te wyniki z satysfakcją, mamy świadomość, że wszyscy odczuwamy trudną sytuację gospodarczą i społeczną, wywołaną przez Covid-19 w Polsce i na świecie. W tych warunkach zdołaliśmy przyciągnąć na naszą platformę 300 tys. nowych klientów, co z kolei pozwoliło sprzedającym zwiększyć wartość sprzedaży o 48,7% r/r, do ponad 8,25 mld zł. Nasz zespół skupiał się na szeregu inicjatyw, których celem było zwiększenie liczby ofert, zapewnienie konkurencyjnych cen dla konsumentów i jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Klienci zwiększają częstotliwość i wartość zakupów – w ostatnim kwartale średnie wydatki na jednego kupującego wzrosły o kolejne 7,4% do blisko 2 500 zł rocznie – mówi Francois Nuyts, prezes Allegro.

– Z zadowoleniem widzimy również, że do programu lojalnościowego SMART! dołącza rekordowa liczba kupujących. Wyniki Allegro pokazują, że popularność zakupów online wśród polskich konsumentów szybko rośnie. W czwartym kwartale obserwujemy dalszy wzrost tego zainteresowania. Allegro jest bardzo dobrze przygotowane na to, by ułatwić konsumentom świąteczne zakupy, a także wspierać sprzedawców w tym kluczowym dla nich okresie - dodaje.

Skorygowana EBITDA, czyli wynik operacyjny bez amortyzacji i uwzględnienia jednorazowych kosztów związanych z IPO, wyniosła 408,5 mln zł (+26,7% r/r).

Skorygowany zysk netto za trzeci kwartał tego roku, oczyszczony o zdarzenia jednorazowe (koszty związane z IPO i refinansowaniem zadłużenia), wyniósł 147,4 mln zł (+94,6% r/r).

Allegro podwyższyło swoje oczekiwania co do całego 2020 r., jeśli chodzi o wzrost GMV (nieznacznie powyżej 50% r/r) i skorygowanej EBITDA (wyraźnie powyżej 20% r/r).

W trzecim kwartale 2020 r. wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy wyniosła 8,25 mld zł, co oznacza wzrost o 48,7% r/r. Liczba aktywnych kupujących sięgnęła 12,6 mln, czyli o 0,3 mln więcej niż na koniec pierwszego półrocza 2020 r. i o 1,4 mln więcej niż przed rokiem (+12,9% r/r). Średnia wartość produktów zakupionych przez jednego użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy do 30 września br. przekroczyła 2,46 tys. zł, co oznacza wzrost o 28,6% r/r.

Dynamiczny wzrost kluczowych wyników operacyjnych przełożył się na dalszą znaczącą poprawę wyników finansowych. Przychody Grupy w trzecim kwartale br. sięgnęły 928,7 mln zł, tj. o 49,7% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Największy udział w łącznych przychodach w omawianym okresie miał segment marketplace, czyli prowizje i opłaty pobierane od sprzedających – przychody z tego tytułu wyniosły 771,5 mln zł (+50,2%). Usługi reklamowe przyniosły Grupie 78,3 mln zł przychodów (+62,7% r/r), a porównywarka cenowa Ceneo.pl 37,4 mln zł (+17,6% r/r).