Allegro widzi szansę na ożywienie popytu konsumenckiego od II połowy 2023 roku i zakłada poprawę prowizji od sprzedaży (take rate), dzięki zmianom cennika od lipca - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes dyrektor finansowy Jon Eastick. Dodał, że wzrost liczby transakcji na platformie Allegro jest bardzo zadawalający w maju i kwietniu.

Wzrost liczby transakcji na platformie Allegro jest bardzo zadawalający w maju i kwietniu. Fot. mat.pras.

Szansa na ożywienie popytu konsumenckiego

"Statystyki makroekonomiczne dotyczące sprzedaży detalicznej w Polsce pokazują, że marzec i kwiecień są słabsze i konsumenci wydają mniej na konsumpcję. Inflacja spada bardzo szybko. Sytuacja, tak jak się spodziewaliśmy, nie jest najlepsza. Mimo tego, Allegro widzi w kwietniu i maju bardzo zadawalający wzrost liczby transakcji. Dzięki bardzo szerokiej ofercie Allegro i konkurencyjnym cenom, klienci są w stanie znaleźć to, czego potrzebują. Dlatego mamy bardzo dobry wzrost GMV w Polsce I kw. na poziomie 14 proc. i przewidujemy 11-12 proc. wzrost w II kwartale, pomimo tego, że kondycja konsumenta jest gorsza niż w I kwartale, gdyż dynamika konsumpcji w Polsce wyraźnie zwalnia od IV kwartału" - powiedział dyrektor finansowy.

"Biorąc pod uwagę opinie ekonomistów, jest szansa, że będzie lepiej, jeśli chodzi o popyt ze strony konsumentów, w drugiej połowie roku"- dodał.

Klienci kupują tańsze produkty

Eastick poinformował, że klienci głównie kupują tańsze wersje produktów niż rok temu. Nabywają artykuły pierwszej potrzeby, a jeśli chodzi o nową lodówkę, telewizor czy telefon komórkowy, to są w stanie poczekać.



Allegro poinformowało w czwartek, że w II kwartale 2023 roku planuje wzrost GMV z działalności w Polsce na poziomie 11-12 proc. rdr, przy wzroście przychodów o 16-18 proc. i skorygowanej EBITDA o 13-16 proc. rdr.



"Jesteśmy ostrożni w naszych prognozach, mamy 6 tygodni do końca II kwartału. W ubiegłym roku 'dołek' wyników Allegro przypadał na I kwartał i II kwartał był lepszy. Zatem punkt odniesienia, w postaci II kwartału ubiegłego roku jest dość wysoki. Mimo że prognozowane wzrosty są niższe niż w I kw. 2023 roku, to w liczbach absolutnych jest to ponad 1 mld zł więcej GMV niż w I kw. br i około 80 mln zł więcej EBITDA niż w I kwartale. Wzrost w wynikach jest oczekiwany, mimo że procentowo ta dynamika jest niższa. W przypadku wielu e-commerce wyniki obecnie się pogarszają" - powiedział CFO.



Allegro szacuje wzrost GMV grupy w II kwartale 2023 roku na 10-11 proc. rdr, a przychodów o 9-11 proc., skorygowanej EBITDA o 3-8 proc. rdr, zaś łączny CAPEX na drugi kwartał spodziewany jest na poziomie 145-160 mln zł.

Zmiana cennika na Allegro

Dyrektor finansowy poinformował w czwartek, że po zapowiedzianej na 1 lipca zmianie cennika Allegro i wprowadzeniu dopłat sprzedawców do Allegro Pay, spodziewa się wzrostu take rate w III i IV kwartale.



"Ogłoszone zmiany cennika dla sprzedawców będą wdrożone na początku lipca. Nie wpłyną na II kw. Spodziewamy się, że będzie pozytywny efekt tych zmian na take rate w III i IV kwartale. Jeśli chodzi o Allegro Pay, ta usługa pozytywnie stymuluje popyt wśród klientów, którzy ją mają. Nasza nowa oferta jest taka, że subsydiujemy większość kosztów dostaw, a sprzedawcy kontrybuują w małym stopniu w sprzedaży przy pomocy Allegro Pay. Ta kwota, czyli 0,35 proc. wartości transakcji, to jest dużo mniej niż oferta od innych fintechów" - powiedział Eastick.



Średnia prowizja od sprzedaży (take rate) w Polsce wzrosła w pierwszym kwartale o 0,57 pp rdr do 11,02 proc. Take rate grupy wyniósł 11,04 proc.

Automaty paczkowe Allegro

Dyrektor finansowy podtrzymał, że planuje skupić się w 2023 roku na poprawie wydajności sieci swoich automatów paczkowych w Polsce.



"Instalujemy więcej automatów paczkowych, dlatego był wzrost naszej sieci w I kw. Tempo przyrostu sieci jest mniejsze niż w ubiegłym roku, bo skupiamy się na poprawie efektywności wykorzystania istniejących automatów" - podkreślił.



W pierwszym kwartale liczba automatów paczkowych One Box wzrosła do ponad 2.700 z 2.500 zainstalowanych automatów paczkowych w Polsce na koniec 2022 roku.

Allegro w Czechach

Allegro uruchomiło 9 maja 2023 roku w Czechach platformę zakupową allegro .cz.



"Reakcje klientów na allegro.cz są pozytywne, sprzedajemy coraz więcej. Trzeba pamiętać, że jesteśmy na etapie +soft launch+, uczymy się jak klient porusza się na naszej stronie, czy jest w stanie w łatwy sposób kupić. Dopiero, gdy będziemy tego pewni, będziemy w stanie określić, kiedy będzie duży ruch i sprzedaż. Wówczas będzie większa reklama tego nowego produktu" - powiedział CFO.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl