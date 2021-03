Allegro znalazło dostawcę automatów paczkowych

Podpisany dziś list intencyjny z Modern-Expo Group oznacza start produkcji pierwszej partii 1.500 urządzeń, z których kupujący i sprzedający zaczną korzystać jeszcze w tym roku. Pierwsze automaty paczkomatowe Allegro zostaną zainstalowane w polskich miastach w połowie bieżącego roku.



"Dużą wagę przykładamy do szybkości dostaw i już teraz ok. 80 proc. przesyłek trafia do klienta w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Mamy ambicję, żeby dostawy te były jeszcze szybsze, tańsze i wygodniejsze. Dlatego postanowiliśmy zainwestować we własną sieć automatów paczkowych, jako uzupełnienie sieci ok. 30.000 punktów odbioru i automatów dostępnych już na Allegro. Nowa sieć zapewni klientom jeszcze lepszy dostęp do tych ekonomicznych metod dostawy, oraz, w połączeniu usługami magazynowymi Allegro, które również planujemy uruchomić w tym roku, stworzy nową jakość w zakresie komfortu dostaw. W pierwszej fazie projektu planujemy uruchomić 3.000 zaawansowanych technologicznie automatów paczkowych, z czego 1.500 zostanie zainstalowanych jeszcze w tym roku" - powiedział Grzegorz Czapski, dyrektor ds. rozwoju w Allegro.



Sieć automatów paczkowych to kolejna inwestycja związana z usługami logistycznymi, którą Allegro zapowiedziało w 2021 roku. W drugiej połowie roku zostanie uruchomione centrum logistyczne dla firm sprzedających na Allegro w podwarszawskim Adamowie.