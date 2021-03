Allegro zwiększy wydatki na inwestycje

Allegro przewidywało w prospekcie emisyjnym, że inwestycje w 2021 roku wzrosną do 425-475 mln zł, a w 2022 roku zwiększą się do 550-650 mln zł. W perspektywie średnioterminowej grupa oczekiwała, że wydatki te wyniosą około 5 proc. rocznych przychodów netto.



Allegro podało w czwartek rano, że inwestycje w 2021 roku mają zwiększyć się do 550-600 mln zł z 230 mln zł w 2020 roku (5,8 proc. przychodów).



Wzrost nakładów Allegro uzasadnia m.in przyspieszonymi inwestycjami w rozwój funkcjonalności w 2021 roku mającymi na celu wspieranie dynamiki wzrostu większego biznesu po COVID-19, wzrostem nakładów inwestycyjnych na sprzęt i oprogramowanie komputerowe, wyposażeniem nowych biur i rozwojem usługi Allegro Fulfillment oraz sieci własnych automatów paczkowych.



Allegro poinformowało w środę o podpisaniu listu intencyjnego z Modern-Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca tego roku platforma planuje budowę sieci 1.500 urządzeń w polskich miastach. W ramach pierwszej fazy spółka chce uruchomić łącznie 3.000 automatów.



Prognozy Allegro uwzględniają nasilenie konkurencji w 2021 r. Nie obejmują natomiast ryzyka wynikającego z proponowanego podatku od reklamy cyfrowej w Polsce, jeżeli zostanie wdrożony.

Allegro chce rozwijać eksport polskich sprzedawców

"Będziemy wprowadzać nowe innowacje i usprawniać każdy element ścieżki zakupowej, tak aby zakupy na Allegro były jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze. Pomoże nam w tym nowoczesna technologia, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W lutym uruchomiliśmy Allegro Biznes – rozwiązanie usprawniające zakupy firmowe. Nasze tegoroczne plany obejmują również rozwijanie możliwości sprzedaży eksportowej dla polskich przedsiębiorców" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Allegro Francois Nuyts.

Allegro ma obecnie ponad 128 tys. sprzedawców, a liczba ofert przekroczyła 200 mln.



Na koniec 2020 r., z platformy e-commerce Grupy korzystało około 13 mln aktywnych kupujących.

Prognozy wyników

Allegro prognozuje w '21 roku wzrost skoryg. EBITDA o średnie kilkanaście proc. rdr - podała spółka w komunikacie prasowym. Skorygowana EBITDA grupy w 2020 roku wzrosła o 30,8 proc. do 1,75 mld zł. Zarząd prognozował zwyżkę wyraźnie powyżej 20 proc.