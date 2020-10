ALTOM rozszerza współpracę z kanałem B2B. Startują II Ogólnopolskie Targi Internetowe Branży AGD

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy odpowiednio dopasowane do dzisiejszych potrzeb klientów i partnerów B2B narzędzie, które ułatwi to co jest obecnie najważniejsze – bezpieczne zakupy – mówi Mateusz Wrzesiński, Marketing Manager w ALTOM.