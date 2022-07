Amazon chce budować nowe centra dystrybucyjne w Polsce. Dziś ma ich 10

Autor: PAP (op. AT)

Data: 12-07-2022, 14:20

Amazon rozważa w Polsce nowe potencjalne lokalizacje centrów dystrybucyjnych - poinformował rzecznik prasowy Amazon Konrad Mróz. Obecnie w Polsce działa 10 centrów dystrybucyjnych Amazona.

fot. shutterstock

Amazon chce budować nowe centra dystrybucyjne w Polsce

Amazon rozważa w Polsce nowe potencjalne lokalizacje centrów dystrybucyjnych - poinformował PAP Biznes rzecznik prasowy Amazon Konrad Mróz.

"Nieustannie rozważamy nowe potencjalne lokalizacje. Bierzemy pod uwagę wiele czynników przy podejmowaniu decyzji o tym, gdzie budować obiekty, aby jak najlepiej służyć klientom. Jesteśmy długoterminowo zaangażowani w Polsce i koncentrujemy się na zapewnieniu naszym klientom doskonałej obsługi, dalszym zwiększaniu wyboru i dostępności produktów oraz oferowaniu szybkich i niezawodnych opcji dostawy"- powiedział rzecznik prasowy.



"Wszystkie inwestycje w krajach, w których jesteśmy obecni, realizujemy w sposób przemyślany. Obecnie w Polsce działa 10 centrów dystrybucyjnych Amazon i uważamy, że ta liczba jest obecnie optymalna" - dodał.

Ile centrów logistycznych w Polsce ma Amazon?



Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 25 tys. stałych miejsc pracy w 10 centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Od 2012 roku Amazon zainwestował w Polsce ponad 12 mld zł.



Zarządzający centrum logistycznym Amazon w Pawlikowicach pod Łodzią Adam Owczarek poinformował, że magazyny Amazon w Polsce i na świecie dzielą się na sortowalne centrum realizacji zamówień (tradycyjne i zrobotyzowane) oraz niesortowalne centrum realizacji zamówień, gdzie pracownicy zbierają, pakują i wysyłają nieporęczne lub większe przedmioty do klientów, takie jak meble tarasowe, sprzęt zewnętrzny lub dywany.



Amazon uruchomił w marcu 2021 roku serwis Amazon. pl. W październiku ubiegłego roku wprowadził w Polsce usługę Amazon Prime.

Ilu klientów w Polsce ma Amazon?



Z danych Mediapanel Gemius Polska wynika, że liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) wzrosła w maju do 6.437.070 z 6.319.134 w kwietniu. Liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce spadła w maju 2022 roku do 1.799.010 z 1.969.110 w kwietniu br.



Na świecie Amazon na ponad 200 mln klientów Amazon Prime.



W ramach Prime Day na całym świecie sprzedano w 2021 roku 250 mln produktów. W 2022 roku wydarzenie to po raz pierwszy będzie organizowane w Polsce. Odbędzie się w dniach 12-13 lipca.



"Nasze zespoły są gotowe do obsłużenia wszystkich zamówień, które spłynął do nas w okresie Prime Day" - zapowiada Owczarek.



Amazon .pl ma w swojej ofercie ponad 250 mln produktów.



"Obserwujemy tysiące polskich firm e-commerce, które w ostatnich latach wykonują fenomenalną pracę na rzecz rozwoju branży detalicznej. Polskie przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy, sprzedając produkty milionom klientów w naszych sklepach. Ponad połowa wszystkich przedmiotów sprzedawanych na Amazon globalnie pochodzi obecnie od sprzedawców Amazon Stores" - podkreślił Mróz.