Amazon: Chcemy wnieść nową jakość

Amazon ogłosił oficjalny start rejestracji sprzedawców z Polski miesiąc temu. Ile firm jest już na pokładzie?

Za nami gorący, ale bardzo krótki czas, więc podawanie liczb na tym etapie nie pokaże pełnego obrazu. Wśród firm z Polski, które są już z nami mamy: Krosno Glass, Rainbow Socks, Glov, Tapiso, Kotarbau, Candellana i wiele innych. Dla wielu sprzedawców to czas intensywnej pracy, żeby przygotować się do wystawienia swojej oferty na Amazon.pl: stworzenia zdjęć, opisów, polityki cenowej. Póki co zainteresowanie jest bardzo duże i jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Spodziewamy się tysięcy polskich firm, które zechcą rozwijać swój biznes z Amazonem.

A ilu rejestracji firm z Polski, Amazon się spodziewa w pierwszym roku od uruchomienia polskiej strony?

Naszym celem jest posiadanie jak największej grupy sprzedawców z Polski. Wierzymy, że na współpracę zdecydują się tysiące firm. Ja i mój zespół pracujemy nad tym, żeby przedstawić polskim firmom korzyści z nawiązania współpracy z Amazonem i rozwijania swojego biznesu poprzez otwarcie nowego kanału sprzedaży, pozyskanie dodatkowych klientów czy też ekspansję na nowe rynki. Uważamy, że zlikwidowanie bariery językowej, czyli komunikowanie się z przedsiębiorcami po polsku, jest jednym z elementów, które mają ogromne znaczenie. Kolejne to stworzenie właściwej i jasnej ścieżki pokazującej opcje i korzyści dla polskich przedsiębiorców. Na tym się teraz koncentrujemy.

Cały wywiad na dlahandlu.pl