Amazon: Data ponownego otwarcia magazynów we Francji wciąż nieznana

Amazon rozważa czasowe zawieszenie działalności we Francji

Jak podkreślił w czwartek Duval, firma robi obecnie wszystko, by czas zawieszenia działalności we Francji był jak najkrótszy.

Decyzja o zawieszeniu działalności Amazona we Francji zapadła w związku z wydanym we wtorek orzeczeniem sądu w Nanterre, który nakazał firmie ograniczenie się do obsługi zamówień dotyczących produktów pierwszej potrzeby i przeprowadzenie oceny ryzyka epidemiologicznego w krajowych centrach logistycznych.

W środę agencja Reutera informowała, że okres zawieszenia funkcjonowania magazynów Amazona we Francji może trwać od 16 kwietnia do co najmniej 20 kwietnia. Agencja powołała się przy tym na wewnętrzne dokumenty firmy.

AFP informuje w czwartek, że przez pięć dni wstrzymania działalności pracownicy (zarówno etatowi, jak i tymczasowi) francuskich placówek, których jest około 10 tys., będą otrzymywali 100 proc. wynagrodzenia. Deklarację taką złożył zespół menedżerski firmy.

Duval w rozmowie z RTL podkreślił również, że działania związku zawodowego SUD, których rezultatem jest wtorkowe orzeczenie sądu, będą miały konsekwencje dla wielu mieszkańców Francji. Odczują je "miliony klientów, którzy wykorzystują nasze usługi do zamawiania produktów do domu w czasie ograniczonej mobilności i izolacji, a także pracownicy, którzy będą musieli pozostać w domu" - powiedział dyrektor generalny Amazona we Francji. Jak zwrócił uwagę, ograniczenie działalności koncernu w kraju odbije się również "na tysiącach francuskich firm, które korzystają z usług Amazona celem sprzedaży własnych produktów".

"Sąd zobowiązał nas do ograniczenia działalności do trzech kategorii - produktów higienicznych, medycznych i spożywczych, ale jest tu dużo niejasności" - zauważył Duval. "Nie można jednoznacznie zdefiniować, czym jest produkt higieniczny - czy obcinaczka do paznokci spełnia tę definicję? Czy prezerwatywa jest produktem medycznym? Nie potrafię tego ocenić" - przyznał.

"W związku z tymi warunkami, ze względu na możliwość nakładania na nas kar w wysokości miliona euro za każde stwierdzone naruszenie warunków, do których zostaliśmy zobligowani, musimy zamknąć nasze placówki" - skonstatował Duval w rozmowie z radiem.

Amazon ma w Europie ponad 40 centrów logistycznych w ośmiu krajach. Francja należy do największych rynków spółki na kontynencie, za Niemcami. W sześciu centrach dystrybucji w tym kraju zatrudnionych jest ok. 10 tys. osób.

W Polsce koncern Jeffa Bezosa działa od 2014 r., zatrudniając ponad 16 tys. osób. Z danych firmy wynika, iż zainwestowała ona w Polsce ponad 14 mld zł m.in. w centra logistyczne oraz badania i rozwój.