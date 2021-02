Amazon krytykowany za wycofanie książki polemizującej z ideologią transpłciowości

Książka "When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment" (Kiedy Harry stał się Sally: Odpowiedź na moment transpłciowości") została wydana w 2019 roku nakładem Encounter Books. Wciąż można ją nabyć m.in. w sieci amerykańskich księgarni Barnes & Noble.

Według zamieszczonego tam opisu książki, autor - czerpiąc z biologii, psychologii i filozofii - przedstawia swój pogląd m.in. na "ludzką cielesność, zrównoważone podejście do polityki publicznej w zakresie tożsamości płciowej oraz trzeźwą ocenę ludzkich kosztów błędnego zrozumienia ludzkiej natury".

Autor argumentuje, że zmieniając płeć, ludzie nie znaleźli się w lepszej sytuacji, a zwłaszcza osoby, które poddały się "drastycznej procedurze" zmiany płci w wieku dziecięcym z namowy dorosłych. Anderson przekonuje, że najbardziej korzystne terapie koncentrują się na pomaganiu ludziom w zaakceptowaniu siebie i życiu w harmonii ze swoim ciałem.

"Każdy ma coś do stracenia w kontrowersjach wokół ideologii transpłciowej, kiedy błędna polityka +antydyskryminacyjna+ wpuszcza biologicznych mężczyzn do damskich toalet i karze Amerykanów, którzy trzymają się prawdy o ludzkiej naturze. Anderson oferuje strategię polemizowania z zachowaniem pryncypiów, rozwagą, współczuciem i wdziękiem" - głosi krótka recenzja tomu.

O usunięciu książki ze sprzedaży przez internetowego kolosa powiadomił sam Anderson.

"Mam nadzieję, że nabyliście już swój egzemplarz, ponieważ Amazon właśnie usunął moją książkę +When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment+ ze swoich internetowych półek. Moje pozostałe cztery książki są (na razie) wciąż dostępne" - napisał Anderson na Twitterze.

Jak zauważyła stacja Fox News, w poniedziałek wyszukiwarka na stronie Amazona nie pokazywała wwynikach książki Andersona, sugerując za to zakup książek oferujących odmienne spojrzenie na problem, m.in. "The End of Gender: Debunking the Myths about Sex and Identity in Our Society" (Koniec płci: obalanie mitów o seksie i tożsamości w naszym społeczeństwie) czy "Let Harry Become Sally: Responding to the Anti-Transgender Moment" (Pozwól Harry'emu stać się Sally: odpowiadając na moment antytranspłciowości").

Krytycznie do decyzji Amazona odnieśli się publicyści najważniejszych gazet. Komentator National Review David French uznał posunięcie za "absurdalne i niedopuszczalne". Z kolei konserwatywny komentator Ross Douthat z "New York Timesa" określił to jako eksperyment Amazona badający, "co może mu ujść na sucho".

Nie brak było też krytycznych uwag na Twitterze. Użytkownicy zauważali m.in., że na Amazonie wciąż można kupić np. postulujący eliminację płci męskiej "Manifest SCUM" radykalnej feministki Valerie Solanas, znanej z próby zabicia Andy'ego Warhola, manifest "Unabombera" Teda Kaczyńskiego oraz "Mein Kampf" Hitlera.