Amazon mocno rozczarował wynikami i prognozami

Amazon mocno rozczarował analityków podanymi wynikami za trzeci kwartał i prognozami na ostatnie trzy miesiące 2021 roku. W efekcie akcje koncernu w handlu pozasesyjnym na Wall Street spadają ponad 4 proc.

Autor: PAP Biznes

Data: 29-10-2021, 10:38

Amazon mocno rozczarował analityków podanymi wynikami za trzeci kwartał i prognozami na ostatnie trzy miesiące 2021 roku. fot. unsplash.com

Zysk Amazona na akcję wyniósł w trzecim kwartale 6,12 USD, a rynek spodziewał się, że sięgnie on 8,92 USD. Przychody koncernu wyniosły 110,81 mld USD wobec konsensusu 111,6 mld USD.

Prognozy Amazona

Na czwarty kwartał Amazon prognozuje przychody ze sprzedaży w przedziale od 130 do 140 mld USD, co oznaczałoby wzrost o 4-12 proc. Analitycy spodziewali się, że w tym najgorętszym dla spółki okresie przychody wzrosną o 13,2 proc., do 142,1 mld USD.



Prezes Amazona Andy Jassy powiedział, że spółka może ponieść kilka miliardów dolarów dodatkowych kosztów w czwartym kwartale z powodu braków na rynku pracy, wyższych kosztów zatrudnienia, problemów z globalnymi dostawami i rosnących kosztów transportu.