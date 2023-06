Akcje Ocado wzrosły w Londynie aż o ponad 40 proc., najmocniej od ponad pięciu lat, po tym jak The Times napisał, że Amazon może być zainteresowany zakupnem brytyjskiej grupy technologicznej.

Akcje Ocado szybują w górę po doniesieniach o zainteresowaniu przez Amazon; fot. shutterstock.com

Oferta zakupu Ocado Group

The Times zauważył, że mówiono o zainteresowaniu ofertą ze strony więcej niż jednego konkurenta ze Stanów Zjednoczonych, w tym Amazona, zastanawiając się nad zaletami oferty wartej 800 pensów (10,21 USD) za akcję. To stanowi 86% premii w stosunku do ceny zamknięcia Ocado w środę w wysokości 430 pensów.

W ostatnim czasie Ocado nie radziło sobie dobrze na giełdzie ze względu na spowolnienie rynku związane z kryzysem wzrostu kosztów życia w Wielkiej Brytanii.

Amazon przejmie Ocado?

"Akcje były mniej więcej tak płaskie jak otwarta butelka lemoniady od czasu pandemii, ale strony trzecie, w tym podobno Amazon, mogą nadal dostrzegać wartość marki, technologii i infrastruktury" – powiedział szef działu analiz finansowych AJ Bell, Danni Hewson. "Nadzieje Ocado na zostanie internetowym partnerem biznesowym dla firm na całym świecie odniosły jedynie ograniczony sukces, a akcjonariusze mogą być otwarci na oferenta, który wyprowadzi ich z nędzy" – dodała.

Ocado Group - co to jest?

Udział Ocado Retail w całym rynku spożywczym w Wielkiej Brytanii wynosił około 7% przed COVID-19. Osiągnął szczyt na poziomie około 15% podczas pandemii i od tego czasu spadł do około 11%.

Ocado to nie tylko e-supermarket. Grupa wdraża także kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia internetowych sklepów spożywczych na kilku kontynentach.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl