CEO Amazona, Andy Jassy, ​​obiecuje, że gigant jest gotowy na „wielkie” sklepy stacjonarne. Jego zdaniem lider e-commerce spotkał się na tym polu z kilkoma niepowodzeniami wynikającymi z braku „normalności” podczas pandemii.

Amazon nadal chce inwestować w sklepy stacjonarne/ fot. Shutterstock

Szef Amazona, Andy Jassy, ​​zdementował pogłoski, że działalność spożywczej odnogi internetowego giganta została wstrzymana, twierdząc, że Amazon jest gotowy do „pójścia na całość” jeśli chodzi o sklepy stacjonarne. W rozmowie z Financial Times stwierdził też, że firma stanęła w obliczu szeregu niepowodzeń z powodu braku „normalności” podczas pandemii.

Amazon chce mieć nowy format sklepów

Amazon zatrzymał plany ekspansji dla swojego sklepu spożywczego, co doprowadziło spółkę do utraty ok. 720 mln dolarów w ostatnim kwartale 2022 r.. Zamknięto kilka lokalizacji Amazon Fresh i wstrzymano otwieranie nowych. „Więc nie mieliśmy zbyt wiele normalności. Eksperymentujemy z formatami kas, asortymentem, cenami. Cieszę się, że mamy kilka pomysłów, które moim zdaniem są obiecujące” – zapowiedział Jassy. „Mamy nadzieję, że w 2023 roku będziemy mieli format, z którym będziemy w stanie osiągnąć duży sukces” – dodał.

Zamiast polegać na spółce zależnej Whole Foods, w którą zainwestował, Amazon zaczął otwierać własne sklepy spożywcze wyposażone w technologię Just Walk Out, pozwalającą kupującym pominąć proces kasowania produktów przy wychodzeniu ze sklepu.

Sklepy stacjonarne zamknięte

Dotychczasowe plany otwarcia ponad 200 sklepów Fresh zakończyły się, kiedy okazało się, że kilka z już otwartych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych lokalizacji, trzeba było zamknąć. Jassy powiedział, że jest „optymistycznie nastawiony” do internetowego sklepu spożywczego, ale przyznał, że „ludzie chcą dotknąć i poczuć” jedzenie przed zakupem.

