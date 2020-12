Amazon odpowiada pracownikom oburzonym na wysokość grudniowego dodatku

Oburzenie zatrudnionych w polskiej filii Amazona budzi fakt, że pracownicy firmy w Wielkiej Brytanii otrzymują bonus w wysokości 300 funtów, w Stanach Zjednoczonych – 300 dolarów, zaś w Niemczech, Francji, Włoszech czy w Hiszpanii – 300 euro.

Biuro prasowe Amazon w odpowiedzi na zarzuty informuje że "Szczyt sezonu przedświątecznego to wyjątkowy czas, szczególnie w tym roku, kiedy dla wielu klientów najbezpieczniejszą formą zaopatrzenia są zakupy online. Chcemy zapewnić im najlepszą możliwą obsługę, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo naszych pracowników, którzy odgrywają niezwykle ważną rolę. Doceniamy to i chcemy im podziękować m.in. poprzez dodatek do stawki godzinowej, który obowiązywał od marca do końca maja br. Dotychczasowa stawka w Amazon w Polsce, która wynosi min. 20 zł brutto, wzrosła w tym czasie o 4 zł/h. Zmiany w polityce płacowej Amazon to globalnie inwestycja warta prawie 800 mln USD."

"Ponadto, w Polsce nasi pracownicy realizujący zamówienia klientów, otrzymali w lipcu również jednorazowy bonus w wysokości do 1000 zł brutto. Globalnie ten bonus to dodatkowa inwestycja w wysokości 500 milionów dolarów" - czytamy w stanowisku firmy Amazon.

- Od 1 września 2020 wprowadziliśmy podwyżki, pracownicy poziomu początkowego i liderzy zespołów, którzy pracują w Amazon co najmniej 24 miesiące, zarabiają odpowiednio 22 zł i 27 zł na godzinę, mogą również otrzymać dodatkową premię miesięczną w wysokości do 15%, uzależnioną od frekwencji indywidualnej i wyników zespołu. W ciągu najbliższych 12 miesięcy niemal 100% osób obecnie zatrudnionych w centrach logistycznych, realizujących zamówienia klientów, otrzyma podwyżkę wynagrodzenia związaną ze stażem pracy lub zmianą stawki godzinowej. Wynagrodzenie pracownika poziomu początkowego, który jest zatrudniony ponad 2 lata i przychodzi do pracy zgodnie z grafikiem, wyniesie 3992 zł brutto. Osoba, która właśnie dołączyła do naszego zespołu, zarobi 3629 zł brutto wraz z premią za frekwencję - podaje Biuro prasowe Amazon.