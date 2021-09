Amazon otworzył nowe centrum logistyczne w Świebodzinie

W Świebodzinie (Lubuskie) zostało otwarte w środę centrum logistyczne w Amazon. To dziesiąte w Polsce i pierwsze w woj. lubuskim centrum należące do amerykańskiego potentata handlu elektronicznego. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim 1000 pracowników.

Jednocześnie świebodzińskie centrum jest czwartym centrum robotycznym w naszym kraju, wyposażonym w 3000 robotów transportowych.

Łączna powierzchnia centrum w Świebodzinie wynosi 193 tys. mkw., co zapewnia możliwość magazynowania do 30 mln produktów. To drugi największy obiekt Amazon w Polsce, zaraz po centrum w Gliwicach. Budynek posiada 58 doków dla pojazdów ciężarowych i 28 km taśmociągów. Dzięki zastosowaniu "zielnych technologii" jest przyjazny dla środowiska.

Dyrektor generalny Centrum Logistycznego w Świebodzinie Chris Herzberg mówił, że Amazon stworzył dotąd w Polsce 23 tys. stałych miejsc pracy i zainwestował ponad 12 mld zł.

Dodał, że firma postanowiła zainwestować w Świebodzinie, gdyż jest tam dużo utalentowanych pracowników i bardzo dobra infrastruktura - droga ekspresowa S3 i autostrada A2, a do tego inne inwestycje w Polsce okazały się sukcesem. Mówił też o bardzo dobrej współpracy z władzami lokalnymi.

"Rekrutacja do naszego centrum nadal trwa. Oferujemy stałe zatrudnienie z konkurencyjnym wynagrodzeniem oraz atrakcyjnym pakietem benefitów, które obejmują m.in. prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, ciepłe posiłki za złotówkę, a także bezpłatny transport do pracy na wybranych trasach" - powiedział Herzberg.

"To jest bardzo mocny sygnał, który idzie nie tylko w stronę regionu lubuskiego, ale również w stronę całego kraju, że Świebodzin jest miejscem atrakcyjnym dla inwestorów, jest miejscem, w którym warto lokować swój kapitał, miejscem wielkiego potencjału, skrzyżowaniem wielkich możliwości" - powiedział PAP burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki.

Burmistrz wyraził nadzieję, że inwestycja Amazona będzie magnesem dla nowych mieszkańców, gdyż Świebodzin, jak każde średnie miasto w naszym kraju, mierzy się z depopulacją. "Musimy zachęcać nowych mieszkańców do tego, żeby do Świebodzina przybywali, a głównym magnesem w takich przypadkach zazwyczaj jest praca i cieszymy się, że - nie ukrywajmy - potentat światowej branży e-commerce zdecydował się na lokalizację swoich zasobów właśnie u nas, w Świebodzinie" - wskazał Sielicki.

Równocześnie z otwarciem robotycznego centrum logistycznego w Świebodzinie, Amazon uruchomia na terenie miasta dwie STEM Kindloteki - kreatywne przestrzenie edukacyjne, przeznaczone do zdobywania wiedzy i nowoczesnych kompetencji, dostępne dla mieszkańców miasta, powiatu i okolic.