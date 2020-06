Amazon pozwany za narażenie pracowników na zakażenie koronawirusem

Do sądu w Brooklynie trafił pozew przeciwko Amazonowi złożony przez trzech pracowników firmy i ich rodziny. Zarzucają oni koncernowi, że naraził zatrudnionych w nowojorskim centrum logistycznym na zakażenie koronawirusem, co doprowadziło do śmierci jednego z ich krewnych.