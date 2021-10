Amazon Prime już dostępny w Polsce

Amazon Prime, do którego należy ponad 200 milionów klientów Amazon z 23 krajów, od dziś jest dostępny także w Polsce.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 12-10-2021, 08:53

lienci mogą wypróbować Amazon Prime, rejestrując się na bezpłatny, 30-dniowy okres próbny; fot. mat.pras.

Amazon Prime w Polsce

Członkowie Amazon Prime otrzymują szybkie i darmowe dostawy nawet następnego dnia, bez minimalnej wartości zamówienia, a także dostęp do popularnych i nagradzanych filmów i seriali, w tym oryginalnych produkcji Amazon, darmowe gry oraz zawartość do pobrania w ramach Prime Gaming oraz ekskluzywne oferty przez cały rok. Klienci mogą wypróbować Amazon Prime, rejestrując się na bezpłatny, 30-dniowy okres próbny na stronie amazon.pl/prime. Po zakończeniu okresu próbnego, koszt Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak polscy klienci przyjęli uruchomiony na początku tego roku serwis Amazon.pl. Wprowadzając Amazon Prime do Polski możemy zaoferować darmową dostawę nawet następnego dnia, dostęp do nagradzanych filmów i seriali, a także gier komputerowych i o wiele więcej – mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

W ramach Amazon Prime kupujący mogą korzystać z darmowej dostawy nawet następnego dnia, która obejmuje miliony produktów oznaczonych logo Prime, zarówno znanych polskich marek, takich jak Yope, Zelmer, Gerlach, Trefl czy Krosno, jak i największych światowych producentów, m.in. Apple, Samsung, Under Armour, Maybelline, LEGO, Philips, L’Oreal Paris, Puma, Bose, HP i Lenovo.

– Niezmiernie cieszymy się, że od dziś klienci w Polsce będą mogli dołączyć do ponad 200 milionów członków Amazon Prime na całym świecie, którzy już korzystają z jego zalet. Wprowadzając Amazon Prime do Polski chcemy ułatwić życie klientom, oferując im szybką i darmową dostawę milionów produktów oraz szeroki wybór filmów i seriali dostępnych do obejrzenia w każdej chwili i z dowolnego urządzenia – nie wspominając o fantastycznych okazjach cenowych. Zaprojektowaliśmy Prime w taki sposób, by był prosty w obsłudze i jak najlepiej dostosowany do zmieniających się warunków życia naszych klientów. Ale to dopiero początek. W przyszłości planujemy wprowadzić jeszcze większy wybór produktów dostarczanych jeszcze szybciej oraz rozszerzyć naszą ofertę filmów i seriali o kolejne pozycje – mówi wiceprezes Amazon Prime, Jamil Ghani.