Amazon przedłuża pracę zdalną do czerwca 2021 roku

Możliwość pracy zdalnej dotyczy tych zatrudnionych przez Amazona, których stanowisko nie wymaga fizycznej obecności w firmie.

"Zachęcamy osoby, które mogą skutecznie wykonywać swoje obowiązki z domu, do kontynuowania pracy w tej formie do 30 czerwca 2021 r." - napisała w mailu do pracowników rzeczniczka Amazona. Jak dodała, nowe zasady dotyczyć będą wszystkich - także zagranicznych - filii koncernu.

Pierwotnie Amazon planował wznowienie pracy w biurach od stycznia przyszłego roku, jednak wzrost zakażeń COVID-19 pokrzyżował te plany. Sam koncern jeszcze trzy tygodnie temu informował, że od stycznia u ponad 19 tys. jego amerykańskich pracowników zdiagnozowano koronawirusa. W ostatnich miesiącach także związki zawodowe oraz pracownicy firmy wielokrotnie alarmowali, że Amazon nie zapewnia odpowiedniej ochrony zdrowia osobom zatrudnionym w magazynach i centrach dystrybucji firmy.

"Zainwestowaliśmy spore fundusze i środki, żeby zabezpieczyć tych pracowników, którzy zmuszeni byli pracować stacjonarnie, w siedzibach naszej firmy. Wprowadziliśmy takie rozwiązania, jak dystans społeczny i mierzenie temperatury, wyposażyliśmy naszych ludzi w maski i środki dezynfekujące" - powiedziała rzeczniczka koncernu.

Amazon nie jest jedyną firmą technologiczną, która odesłała przynajmniej część kadry do pracy z domu. Jeszcze w maju Twitter zapowiedział, że pozwoli zatrudnionym pracować zdalnie już na zawsze. Facebook przedłużył pracę z domu do końca lipca, a Google - do końca czerwca 2021 roku. Z kolei Microsoft wcześniej w październiku poinformował, że wprowadzi hybrydowy model pracy z biura, umożliwiając zatrudnionym wykonywanie części obowiązków w domu i przychodzenie do biura tylko w określone dni tygodnia.