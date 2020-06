Amazon przeznaczy miliard dolarów na testowanie pracowników na Covid-19

PRCH: Klienci coraz chętniej wracają do stacjonarnych zakupów w centrach handlowych

Według trzech rozmówców CNBC odbywające się co dwa tygodnie testy mają polegać na samodzielnym pobraniu przez pracowników wymazu z nosa w oparciu o instrukcję wideo i możliwość konsultacji z profesjonalnym doradcą medycznym.

Pracownicy z pozytywnym wynikiem testu odsyłani są do firmy Grand Rounds, która zajmuje się świadczeniem usług telemedycznych. Grand Rounds podczas konsultacji z chorymi pracownikami Amazona opowiada im o ryzyku związanym z chorobą COVID-19 i zaleca samoizolację domową lub zwrócenie się o dalszą pomoc medyczną.

CNBC ocenia, że realizacja tych planów zmusi Amazon do przeprowadzenia "milionów testów w ciągu całego lata", co pokrywa się z deklaracjami szefa koncernu Jeffa Bezosa, które padły w kwietniu. Zapowiedział on wówczas na spotkaniu z udziałowcami, że firma "wkrótce rozpocznie regularne testowanie wszystkich Amazończyków (w nomenklaturze Bezosa - pracowników firmy), w tym - tych, którzy nie wykazują objawów".

Amazon zwiększył już liczbę testów prowadzonych w magazynach znajdujących się m.in. w stanach Nowy Jork, Kolorado, Pensylwanii, New Jersey i Oregonie. Jak komentuje serwis, poszerzając procedury testowania koncern ma nadzieję, że powstrzyma rozprzestrzenianie się koronawirusa w placówkach firmy, zanim ten wymknie się spod kontroli.

Firma wcześniej zapowiedziała również, że zainwestuje prognozowane na drugi kwartał tego roku zyski w wysokości ok. 4 mld dolarów w działania mające łagodzić skutki epidemii. Na testy Amazon planuje przeznaczyć miliard dolarów.