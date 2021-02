Amazon rozpoczyna współpracę ze Związkiem Cyfrowa Polska

Dla małych i średnich sprzedawców Amazon jest szansą na dotarcie do nowych klientów

"Amazon to lider w cyfryzacji, dlatego liczę na wiele wspólnych projektów, np. w szerzeniu świadomości na temat rozwiązań cyfrowych w biznesie, administracji czy też cyberbezpieczeństwa" - powiedział, prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, cytowany w poniedziałkowym komunikacie związku.

Prezes dodał, że e-commerce w Polsce to ogromny rynek, a "konsumenci, jak i firmy widzą w sprzedaży internetowej duży potencjał".

Dyrektor Amazona ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej Mariusz Mielczarek ocenił, że "rynek cyfrowy w Polsce bardzo szybko się rozwija". "Widzimy też jednak, że polskie firmy napotykają różnego rodzaju przeszkody rozwijając cyfrowy kanał sprzedaży" - zaznaczył. Jego zdaniem pokazują to badania takie, jak np. Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), "zgodnie z którym polskie firmy zajmują dopiero 25. miejsce na 28 państw UE w zakresie integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa".

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego "Cyfrowa Polska" to organizacja branżowa o charakterze non-profit zrzeszająca pracodawców oraz największe firmy z branży RTV i IT, w tym - m.in. producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. Członkami Związku Cyfrowa Polska są m.in. Asseco Poland S.A., Ericsson, Google Commerce ltd. czy Samsung Electronics Polska Sp. z o. o.

Amazon od 2014 r. w Polsce stworzył ponad 18 tys. miejsc pracy w dziewięciu Centrach Logistyki E-Commerce w Sadach k. Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie k. Szczecina, Bielanach Wrocławskich (dwa obiekty), Łodzi, Pawlikowicach k. Łodzi, Okmianach k. Bolesławca i w Gliwicach. Firma stworzyła w Polsce także Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddział Amazon Web Services w Warszawie. W 2021 r. planuje uruchomić kolejną placówkę w Świebodzinie, dzięki której powstanie ponad 1 tys. miejsc pracy.

W styczniu koncern ogłosił również rozpoczęcie prac nad uruchomieniem polskojęzycznej wersji swojej platformy zakupowej Amazon.pl.