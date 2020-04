Amazon rozważa czasowe zawieszenie działalności we Francji

Amazon zapowiedział, że "prawdopodobnie złoży apelację" od wtorkowego wyroku sądu w Nanterre. W wydanym w środę oświadczeniu amerykańska firma napisała, że analizuje obecnie "konsekwencje tej decyzji oraz możliwe opcje". Koncern Jeffa Bezosa zaznaczył przy tym, że jego "interpretacja (wyroku - PAP) sugeruje, że możemy być zmuszeni do zawieszenia działalności naszych centrów dystrybucji we Francji" i "ograniczenia usług, które stały się kluczowe dla milionów osób w całym kraju".

We wtorek sąd w Nanterre nakazał francuskiemu oddziałowi Amazona ograniczenie działalności do obsługi zamówień na produkty pierwszej potrzeby (art. spożywcze, medyczne i środki higieny) do czasu przeprowadzenia oceny ryzyka epidemiologicznego, na jakie narażeni są pracownicy firmy - poinformowała agencja AFP. Sąd zobowiązał również amerykański koncern do przeprowadzenia oceny ryzyka zdrowotnego dla pracowników w związku z epidemią Covid-19. Dopiero po jej przeprowadzeniu Amazon France będzie mógł wznowić obsługę wszystkich zamówień. W proces oceny ryzyka mają zostać włączeni przedstawiciele załogi spółki - zaznaczył sąd.

Zgodnie z cytowaną przez AFP decyzją, zasądzone we wtorek ograniczenia miały wejść w życie w ciągu doby i potrwać miesiąc pod groźbą grzywny w wysokości miliona euro za każdy dzień opóźnienia oraz za każde stwierdzone wykroczenie.

Amazon ma w Europie ponad 40 centrów logistycznych w ośmiu krajach. Francja należy do największych rynków spółki na kontynencie, za Niemcami. W sześciu centrach dystrybucji w tym kraju zatrudnionych jest ok. 10 tys. osób.

W Polsce koncern Jeffa Bezosa działa od 2014 r., zatrudniając ponad 16 tys. osób. Z danych firmy wynika, iż zainwestowała ona w Polsce ponad 14 mld zł m.in. w centra logistyczne oraz badania i rozwój.