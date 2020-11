Amazon skontaktował się z nabywcami dzwonków Ring ws. ich bezpieczeństwa

Według wcześniejszych doniesień mediów branżowych w razie instalacji z wykorzystaniem niewłaściwych śrub dzwonki Amazona mogły ulegać samozapłonowi prowadzącemu do poparzeń lub pożarów. Serwis Ars Technica odnotował, że ze względu na stwierdzone zagrożenie w Ameryce Północnej producent wycofał z rynku niemal 350 tys. dzwonków Ring Video Doorbell drugiej generacji.

"Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Skontaktowaliśmy się z klientami, którzy zakupili produkt Ring Video Doorbell (2. generacji), aby upewnić się, że otrzymali oni zaktualizowaną instrukcję obsługi i postępują zgodnie z jej wytycznymi podczas instalacji urządzenia. Klienci nie muszą zwracać swoich urządzeń" - przekazało PAP biuro prasowe Amazona w nawiązaniu do sprawy.

Do samozapłonu dzwonków Ring miało dochodzić w przypadku wykorzystania w ich montażu do drzwi innych śrub, niż wskazane w instrukcji producenta. Zwarcie powodowało stykanie się metalu wewnątrz dzwonka z przewodami. Według serwisu AT nie stwierdzono takich przypadków w urządzeniach, które zostały zainstalowane z wykorzystaniem dołączonych do nich, odpowiednio zabezpieczonych materiałów.

Amerykańska komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich do tej pory poinformowała o 85 zgłoszonych samozapłonach. W każdym z nich dzwonki Ring były zainstalowane z wykorzystaniem nieprawidłowych śrub. W 23 przypadkach doszło do pomniejszych strat materialnych.

Ars Technica podaje, że model dzwonka Ring, który jest obciążony wadą prowadzącą do samozapłonu w przypadku instalacji z wykorzystaniem innych śrub niż dołączone przez producenta, to 5UM5E5.