Amazon uruchamia centrum pomocy humanitarnej

Wespoły Amazon z całego świata połączyły siły i stworzyły nowe centrum humanitarne w Europie Wschodniej. 5 000 m2 przestrzeni magazynowej w Słowacji, wcześniej wykorzystywanej do realizacji zamówień klientów, przekształcono w centrum, które pomoże dostarczać niezbędne zaopatrzenie ukraińskim uchodźcom. To największy tego typu obiekt pomocowy zbudowany przez Amazon.

Amazon z centrum pomocy humanitarnej

Dzięki uruchomieniu ośrodka, sieć centrów logistycznych Amazon w całej Europie przygotowuje i dostarcza ponad cztery miliony artykułów pierwszej potrzeby, w tym materiały do budowy schronień, artykuły higieniczne, koce i odzież, przekazywane zarówno przez Amazon, jak i naszych klientów.

Zespoły Amazon oceniają, co należy przekazać bezpośrednio i uzupełniają ewentualne braki. Następnie gromadzą produkty w jednym miejscu, pakują i wysyłają organizacjom charytatywnym, potrzebującym ich do prowadzenia działań ratujących życie. Klienci w Europie mogą przekazywać donacje na wsparcie tych działań za pośrednictwem specjalnych list zakupowych.

W miarę napływu niezbędnych produktów, zespół Usług Transportowych Amazon (ang. Amazon Transportation Services) przewozi je do punktu w Słowacji, gdzie wydzielono miejsce przeznaczone wyłącznie na działania pomocowe. Po dotarciu produktów do centrum w Słowacji, są one przekazywane uchodźcom we współpracy z organizacjami charytatywnymi, takimi jak Save The Children, Międzynarodową Federacją Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC). Strategiczna lokalizacja słowackiego centrum pomocy humanitarnej znacznie przyspieszy transport materiałów pomocowych przez Polskę, Węgry, Słowację, Rumunię, Mołdawię i Czechy, aby szybko udzielać pomocy ukraińskim dzieciom i rodzinom w potrzebie.