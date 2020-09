Amazon uruchamia usługę wirtualnych wycieczek i warsztatów

Nowa usługa umożliwia zapisanie się na udział w warsztatach lub wirtualną wycieczkę organizowaną na miejscu na żywo przez lokalnego przewodnika. Internauci mogą np. wirtualnie zwiedzić winiarnie w Argentynie, świątynie w Peru lub nauczyć się, jak przyrządzać tacos w Meksyku lub sushi w Tokio.

Jak zapewnia koncern, zarówno wycieczki, jak i warsztaty prowadzone są przez lokalnych przewodników i ekspertów, którzy zostali przeszkoleni przez Amazona i współpracują z firmą. Sesje zazwyczaj trwają od 35 min. do godziny i mogą być odwołane lub przesunięte z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Żeby rozpocząć wycieczkę lub zajęcia wystarczy zalogować się na swoje konto w Amazonie i kliknąć w link do wykupionej usługi. Koszt ustalany jest przez organizatora wydarzenia i wynosi od 10 do 200 dolarów.

Jak podkreśla Amazon, usługę firmy wyróżnia to, że jest ona zarezerwowana jedynie dla jednego użytkownika i organizowana pod jego potrzeby. Uczestnik wydarzenia łączy się wirtualnie z jego organizatorem i może go obserwować czy to w trakcie wycieczki, czy podczas warsztatów, kiedy ten np. pokazuje, jak przygotować wybrane danie. Gospodarz wydarzenia nie widzi użytkownika, obydwoje mogą się jednak słyszeć i kontaktować ze sobą przez połączenie głosowe. Użytkownik może również za pośrednictwem platformy kliknąć w ekran, żeby pokazać przewodnikowi, jaki budynek chciałby zwiedzić lub który przedmiot chciałby kupić, jako że wirtualne zakupy na żywo są również możliwe. Internauci mogą również w czasie wizyty wykonywać zdjęcia, które później mogą ściągnąć na dysk. Także organizatorzy mogą wysłać później użytkownikowi wykonane przez siebie zdjęcia lub przepisy kulinarne.

Usługa Amazon Explore została uruchomiona w środę i póki co mogą z niej skorzystać mieszkańcy USA, chociaż koncern planuje ją rozszerzyć także na inne rynki.