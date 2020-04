Amazon w Bolesławcu z BREEAM Very Good

Panattoni realizując Centrum Logistyki w Bolesławcu dla firmy Amazon, po raz kolejny udowadnia, że duża powierzchnia może iść w parze z jakością i, przede wszystkim, z ekologią. Obiekt ukończony w drugiej połowie 2019 r to 60 000 m kw. powierzchni, która uzyskała certyfikację BREEAM International New Construction na poziomie Very Good. Inwestycja oceniona została w 10 kategoriach, a aż w 5 z nich obiekt w Bolesławcu osiągnął 70 lub więcej procent. Maksymalną, 100-procentową punktację Panattoni uzyskało w kategorii „Woda”, 86 proc. w „Zarządzanie odpadami”, „Transport” to 78 proc., „Energia” – 74 proc, a „Wykorzystanie terenu i ekologia” – 70 proc.

Na bardzo dobre wyniki w poszczególnych kategoriach złożył się szereg ekologicznych rozwiązań, które Panattoni zastosowało w obiekcie firmy Amazon. Deweloper wdrożył sprawnie działający system oszczędzający wodę, również pitną, a także doprowadził do zachowania równowagi tzw. „deszczówki” poprzez stworzenie kwietnych łąk. Ponadto udało się zaaplikować zaawansowany system energooszczędny oraz system redukcji odpadów, który pozwolił na odzysk na poziomie 90 proc. oraz zminimalizował zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi. Obiekt w Okmianach to także ekologiczne rozwiązania dla transportu. Na terenie budynku funkcjonują m.in. autobusy dowożące pracowników, ładowarki elektryczne dla przyjaznych środowisku samochodów oraz liczne udogodnienia dla rowerów. Realizacja powstawała pod nadzorem ekologów, którzy wskazywali najlepsze dla regionu formy bioróżnorodności.

Wysoki wynik certyfikacji Centrum Logistyki w Bolesławcu komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni: „ Ta realizacja była naszą siódmą dla firmy Amazon w Polsce i doskonale wiemy jak ważnym aspektem w działalności naszego klienta jest ekologiczny wymiar jego obiektów. Dotychczas dostarczyliśmy przedsiębiorstwu ok. 800 000 m kw. powierzchni, która powstała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Amazon doskonale rozumie, że rozwiązania korzystne dla środowiska, zwiększają także wydajność procesów w obiekcie. Cieszy nas każda realizacja dla tego klienta, ponieważ wraz ze skomplikowanymi i dużymi powierzchniami, poszerzamy nasze portfolio o nowe rozwiązania ekologiczne, które możemy proponować wszystkim naszym kontrahentom”.

Certyfikat BREEAM na poziomie Very Good za Centrum Logistyki w Bolesławcu doskonale wpisuje się w politykę Panattoni. Deweloper, stawiając na zrównoważony rozwój od początku 2020 roku dąży do takiej oceny każdej swojej realizacji. Na odważny krok w stronę certyfikacji wszystkich swoich obiektów, pozwoliło dotychczasowe doświadczenie firmy. Tylko w Polsce Panattoni dostarczyło 24 inwestycje zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Na „zielone” portfolio dewelopera złożyło się 14 realizacji z BREEAAM na poziomie GOOD, 8 na poziomie Very Good, a dwie zdobyły LEED na poziomie GOLD oraz SILVER. Dotychczasowa polityka oraz jej ewolucja w 2020 roku pozwoliła Panattoni osiągnąć pozycję lidera w rankingu BREEAM w Polsce.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.