Amazon w Polsce wygenerował ponad 12 mld zł. inwestycji

Od 2020 r. Amazon stworzył w Polsce 5 000 miejsc pracy, zwiększając łączną liczbę stałych pracowników do 23 000. Według szacunków od 2012 r. inwestycje Amazon doprowadziły do wytworzenia ponad 12 mld złotych wartości dodanej w gospodarce.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 08-09-2021, 12:51

Według szacunków od 2012 r. inwestycje Amazon doprowadziły do wytworzenia ponad 12 mld złotych wartości dodanej w gospodarce. / fot. materiały prasowe

Amazon ogłosił, że od 2020 r. stworzył w Polsce 5 000 nowych miejsc pracy, zwiększając liczbę stałych miejsc pracy w kraju do 23 000. Są to stanowiska dla osób z różnych środowisk, o różnym stopniu wykształcenia, doświadczeniu i kompetencjach – od pracowników poziomu początkowego po specjalistów – zatrudnionych w centrach logistyki na terenie całego kraju, biurach, działach obsługi klienta, a także w Centrum Rozwoju Technologii i Amazon Web Services.

12 mld zł. na inwestycje

Ponadto, od 2012 r. Amazon w Polsce wygenerował ponad 12 mld złotych inwestycji. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki kapitałowe (infrastruktura, centra logistyki, biura, centra rozwoju technologii, itd.), jak i wydatki operacyjne (nowe miejsca pracy w Polsce). Wspomniane inwestycje bezpośrednie korzystnie wpływają na lokalną gospodarkę. Według szacunków niezależnej firmy konsultingowej Keystone od 2012 r. inwestycje Amazon doprowadziły do wytworzenia 12 mld złotych wartości dodanej w gospodarce. Oznacza to, że każda złotówka zainwestowana przez Amazon w kraju generowała wartość dodaną w wysokości 0,99 zł. Dzięki tym inwestycjom, Polska stała się dla Amazona jednym z krajów o najwyższym zatrudnieniu utalentowanych pracowników na świecie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Miejsca pracy utworzone bezpośrednio i pośrednio

Oprócz dużej liczby pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Amazon, poczynione inwestycje przyczyniły się do powstania nowych miejsc pracy w łańcuchu dostaw oraz u wielu współpracujących partnerów handlowych. Według raportu firmy Keystone przedsiębiorstwa należące do łańcucha dostaw Amazon (oferujące m.in. usługi budowlane, transportowe, usługi w zakresie nieruchomości oraz różnego rodzaju usługi profesjonalne) w zeszłym roku przyczyniły się do stworzenia 18 000 miejsc pracy, a współpracujący sprzedawcy – kolejnych 10 000. Oznacza to, że Amazon zapewnia pośrednio i bezpośrednio miejsca pracy dla ponad 51 000 osób na terenie całego kraju.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw

Tylko w 2020 r. Amazon umożliwił rozwój 2 500 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które sprzedają swoje produkty w sklepach Amazon na całym świecie, korzystając także z narzędzi i usług dostępnych w serwisie. MŚP niezmiennie odpowiadają za ponad 50% sprzedaży w sklepach internetowych Amazon. Tylko w 2020 r. wartość eksportu polskich firm sprzedających na Amazon wyniosła ponad 2,2 mld złotych. Ponadto, stworzyły one dodatkowo ponad 10 000 miejsc pracy.

W zeszłym roku polskie MŚP sprzedały na Amazon ponad 15 milionów produktów (wzrost z poziomu 10 milionów, w skali rok do roku). Ponad 500 polskich MŚP oferujących swoje towary na Amazon osiągnęło sprzedaż w wysokości ponad 100 tys. euro, a ponad 50 polskich MŚP sprzedaż w wysokości 1 miliona euro po raz pierwszy w 2020 r.

– W marcu uruchomiliśmy platformę Amazon.pl i w długoterminowej perspektywie staramy się zapewniać naszym polskim klientom wartościowe doświadczenia zakupowe. Stale inwestujemy w nasze zespoły i zatrudniamy utalentowanych pracowników w Polsce. Co więcej, stworzyliśmy szerokie możliwości biznesowe dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które średnio w 2020 r. sprzedawały ponad 30 produktów na minutę. Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do ich przyszłego rozwoju, zarówno w polskim serwisie, jak i na skalę międzynarodową – powiedział Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.