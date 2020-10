Amazon wchodzi do Polski. Czy wywoła rewolucję w branży handlowej?

- W wielu krajach Amazon jest najsilniejszym graczem nie tylko w e-commerce, ale w całym handlu. Ponad połowa konsumentów z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji deklaruje, że w ostatnim czasie robiła zakupy właśnie na Amazonie, co daje marce 1. miejsce wśród wszystkich firm handlowych. W Polsce Amazon jest marką dość dobrze znaną, a od czterech lat Polacy korzystają z polskojęzycznej wersji strony amazon.de. Obecnie 65% Polaków robiących zakupy przez internet zna markę Amazon, a co 7 osoba w tej grupie dokonała kiedykolwiek zakupów za pośrednictwem tej platformy - mówi Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

- Najbardziej popularną platformą internetową działającą na polskim rynku jest niewątpliwie Allegro – to marka znana praktycznie wszystkim osobom, które kupują za pośrednictwem internetu. Na drugim miejscu plasuje się platforma ogłoszeń lokalnych OLX, rozpoznawana przez 85% osób. Kolejne miejsca należą do Zalando i empik.com, zaś Amazon pod względem znajomości znajduje się na 6. pozycji, za Aliexpress. Co więcej, w opinii klientów Allegro zdecydowanie wygrywa w zestawieniu z gigantami, głównie dzięki dobrej jakości i obsłudze, niskim cenom, szybkiej dostawie oraz ogólnemu zaufaniu do marki - dodaje.

Jak zmieni się polski rynek e-commerce? Agnieszka Górnicka informuje, że według danych płynących z raportu Inquiry „Allegro, AliExpress, Amazon i przyszłość polskiego handlu”, spośród osób, które znają markę Amazon, już ponad 40% wie o planach rozpoczęcia działalności w Polsce, a ponad połowa deklaruje chęć korzystania ze strony amazon.pl.

- Innym słowy, ponad 1/3 ogółu Polaków kupujących w internecie jest zainteresowana zakupami na amazon.pl, a ich stosunek do marki jest zdecydowanie pozytywny. Polskie firmy e-commerce szykują się na walkę o rynek, czego dowodem jest choćby debiut Allegro na warszawskiej giełdzie - tłumaczy.

Inquiry jest polską agencją badań rynku. Od 2019 r. Inquiry współpracuje z międzynarodową firmą YouGov oferującą zaawansowane narzędzia analityczne, będąc jej wyłącznym przedstawicielem w Polsce.