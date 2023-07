Jak pisze portal, Amazon wprowadza nowe rozwiązanie, które powinno zwiększyć bezpieczeństwo klientów platformy podczas zakupów.

Najnowszym krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie strony „Your Recalls and Product Safety Alerts”. Ta strona umożliwia klientom przeglądanie informacji o wycofaniu produktów i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dla przedmiotów, które zakupili w sklepie Amazon - informuje portal.

Wcześniej klienci byli zmuszeni polegać na zewnętrznych stronach internetowych, aby dowiedzieć się o wycofaniu produktu, a nawet musieli podać swoje dane osobowe, by otrzymać instrukcje, co z nim zrobić. Nowa funkcja eliminuje te niedogodności, umożliwiając bezpośredni dostęp do informacji o wycofaniu produktu i jasnych instrukcji, co zrobić dalej - dodaje.