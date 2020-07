Amazon wycofuje się z nakazu usuwania TikToka z telefonów przez pracowników

E-mail do pracowników Amazona zalecający im usunięcie popularnej aplikacji wideo z telefonów został rozesłany przez koncern w piątek. Jego treść wskazywała na obawy firmy Jeffa Bezosa związane z ostatnimi uwagami rządowej administracji USA dotyczącymi możliwego ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego, jakie może stanowić TikTok oraz związki z Pekinem programu należącego do chińskiego start-upu ByteDance.

W treści wiadomości stwierdzono, że usunięcie TikToka ze smartfonów jest warunkiem koniecznym, by po 10 lipca w dalszym ciągu dysponować dostępem do swojej poczty służbowej w domenach Amazona.

Krótko po otrzymaniu pierwszej wiadomości pracownicy Amazona dostali na swoje skrzynki kolejną. W treści drugiego e-maila rzecznik koncernu nazwał pierwszy list błędem, a także wycofał się z nakazu usuwania TikToka z urządzeń należących do pracowników firmy.

Dziennik "Wall Street Journal" zwraca uwagę, że w sytuacji tej pozostaje niejasne, jak duża grupa osób odpowiedzialnych za zarządzanie Amazonem żywi obawy względem TikToka i czy są one na tyle silne, że ich wynikiem stała się pierwsza wiadomość do pracowników, wzywająca ich do usunięcia aplikacji ze swoich telefonów.

Amazon nie jest jedyną amerykańską spółką, która wezwała swoich pracowników do usunięcia TikToka z telefonów. Zatrudnionym zaleciła to również firma Wells Fargo, która nakazała usunięcie aplikacji z firmowych smartfonów, powołując się na względy bezpieczeństwa i prywatności.

W ostatnich tygodniach wokół TikToka narastają kontrowersje związane z zarzutami stawianymi platformie przez amerykańską administrację, jak i rząd premiera Indii Narendry Modiego. Oba państwa uważają, że TikTok może służyć ChRL za narzędzie szpiegowskie do pozyskiwania danych na temat ich obywateli. Informacje tego rodzaju miałyby być przekazywane administracji w Pekinie na mocy prawa zobowiązującego chińskie firmy do współpracy wywiadowczej z rodzimymi służbami.

TikTok odpiera stawiane mu zarzuty i odcina się od jakiejkolwiek zależności wobec chińskich władz.