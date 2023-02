Amazon informuje pracowników korporacyjnych, aby spędzali co najmniej trzy dni w tygodniu w biurze. Takie instrukcje wydał dyrektor generalny firmy Andy Jassy - przekazuje cnbc.com.

Część pracowników Amazona musi wrócić do pracy w biurze 3 dni w tygodniu/ fot. Nik on Unsplash

Oznacza to odejście od poprzedniej polityki Amazon, która pozostawiała poszczególnym menedżerom decyzję, jak często ich pracownicy będą musieli pracować z biura.

Koniec pracy zdalnej w Amazon

Jassy powiedział, że on i zespół S, zgrana grupa menedżerów wyższego szczebla z prawie wszystkich obszarów działalności Amazona, zdecydowali, że ​​pracownicy powinni przebywać w biurze „przez większość czasu (co najmniej trzy dni na tydzień)." Podjęli decyzję po ustaleniu, że będzie to korzystne dla kultury firmy i zdolności pracowników do uczenia się od siebie nawzajem i współpracy.

Amazon planuje wdrożyć zmianę 1 maja. Będą jednak pewne wyjątki od reguły, np. ​​praca przy obsłudze klienta, które będą mogły być obsługiwane zdalnie.

Ściągnięcie ludzi do biura nie będzie łatwe

„Sprowadzenie wielu tysięcy pracowników z powrotem do naszych biur na całym świecie nie jest proste, dlatego damy zespołom, których to dotyczy, trochę czasu na opracowanie planu” — przekazał Jassy. „Wiemy, że na początku nie będzie idealnie, ale w nadchodzących miesiącach (i latach) komfort pracy w biurze będzie się stale poprawiał” - dodał.

Jassy powiedział, że jedną z korzyści płynących z powrotu do biura jest to, że pracownicy będą mieli więcej okazji do opracowywania pomysłów i wprowadzania innowacji.

