Amazon wprowadza zmiany w sposobie dostarczania zamawianych towarów ze względu na oszczędności oraz chęć ograniczania niekorzystnego wpływu na klimat.

Amazon zmienia zasady dostaw. Klienci nie będą zadowoleni, fot. shutterstock

Amazon: przesyłki bez opakowania

Charakterystyczne brązowe paczki z czarną strzałką, które dostarcza na cały świat Amazon, mogą stopniowo przechodzić do lamusa. Globalny gracz na rynku e-zakupów wprowadza duże zmiany, które mogą wprowadzić niektórych klientów w zakłopotanie. Obecnie już przeszło 11 proc. dostarczanych przesyłek przychodzi do odbiorców bez wspomnianego opakowania. To efekt testów, które od 2015 r. przeprowadza marka.

Produkty dostarczane w oryginalnym opakowaniu

To jednak dopiero początek zmian, które sukcesywnie wdraża Amazon. Według najnowszych informacji, które przedstawił "The Wall Street Journal", część produktów będzie dostarczana w oryginalnym opakowaniu, bez dodatkowego kartonowego pudełka. Klienci muszą się więc nastawić na to, że takie towary jak papier toaletowy, chusteczki dla niemowląt czy worki na śmieci, znajdą się na ich wycieraczce.

