Amazon zwalnia pracowników krytykujących warunki pracy w magazynach w USA

Jeden z pracowników magazynu Amazona w Minnesocie został w ubiegłym tygodniu zwolniony w związku z organizacją apelu do przełożonych o poprawę warunków pracy i ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 - podaje serwis BuzzFeed.

Jak odnotowały media, dwoje pracowników technicznych koncernu z Seattle otrzymało wymówienie w ubiegły piątek. Oboje byli aktywnymi działaczami na rzecz ochrony klimatu oraz praw pracowniczych, a w środowisku pracy rozpowszechniali petycję na rzecz skłonienia Amazona do zwiększenia płac i świadczeń pozapłacowych pracowników magazynowych firmy Jeffa Bezosa.

Dziennik "New York Times" opisuje z kolei przypadek mężczyzny, któremu kończył się okres wypowiedzenia stosunku pracy. Rozwiązał go na własne życzenie w proteście wobec tego, jak traktowani są pracownicy magazynów Amazona. Według nowojorskiej gazety firma nie pozwoliła odchodzącemu z pracy dokończyć okresu wypowiedzenia, którego ostatni dzień przypadać miał na 17 kwietnia. Zespół personalny koncernu miał mu przekazać, iż mimo że czas ten nie upłynął, mężczyźnie nie wolno wykonywać dłużej obowiązków.

Przedstawiciele koncernu Amazon przekazali mediom, że osoby zwolnione z pracy otrzymały wypowiedzenie w związku z "powtarzającymi się przypadkami naruszeń zasad wewnętrznych panujących w firmie". Jak podkreślili, Amazon "pozwala każdemu pracownikowi na korzystanie z prawa do krytyki warunków pracy oferowanych przez pracodawcę, ale nie oznacza to automatycznie immunitetu wobec zasad wewnętrznych firmy".

Amerykańska organizacja zrzeszająca niemal 50 podmiotów działających na rzecz ochrony prawa pracy i pracowników Athena wydała oświadczenie, w którym krytykuje Amazona i wskazuje, że zwolnienia pracowników opisywane przez amerykańskie media mogą być niezgodne z prawem. Koalicja wezwała również polityków do interwencji wobec działań koncernu - jej zdaniem nieodpowiednich i zagrażających pracownikom w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Ars Technica przypomina, że do zwolnienia trojga pracowników firmy doszło niecałe dwa tygodnie po tym, jak koncern wyrzucił z pracy Chrisa Smallsa, który przewodził organizacji pracowniczej zatrudnionych w magazynie w Staten Island. Amazon zaprzeczał wówczas, jakoby zwolnienie Smallsa z pracy miało charakter kary za aktywizm. Kilka dni później serwis Vice dotarł jednak do wewnętrznej notatki firmowej, w której prawnik koncernu David Zapolsky próbuje przedstawić mężczyznę jako inicjatora całego oddolnego ruchu pracowniczego oraz oskarża go o niemoralne i nielegalne względem pracodawcy działania.

31 marca burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zarządził oficjalne dochodzenie ws. zwolnienia Smallsa. Postępowanie ma ustalić, czy decyzja Amazona istotnie miała charakter zemsty na aktywiście. "Jeżeli tak było, to stanowi to naruszenie praw człowieka respektowanych w naszym mieście i natychmiast w związku z tym podejmiemy odpowiednie kroki" - zapowiedział de Blasio.