AmRest: rekordowe przychody w II kw. tego roku

Autor: PAP Biznes

Data: 06-08-2022, 15:23

Przychody AmRestu w drugim kwartale wzrosły rok do roku o 30,4 proc. do rekordowych 606 mln euro - poinformowała spółka we wstępnych wynikach. Sprzedaż porównywalna zwiększyła się o 122,7 proc.

Przychody AmRestu w drugim kwartale wzrosły rok do roku o 30,4 proc. do rekordowych 606 mln euro. / shutterstock

Udział funkcjonujących restauracji w sieci grupy wyniósł na koniec czerwca 99,9 proc.

AmRest poinformował, że odnotował dobre wyniki w większości krajów, z wyjątkiem Chin, gdzie miały miejsce tymczasowe zamknięcia restauracji i ograniczenia wynikające z polityki zero-COVID.