Amrest rozpoczął proces zawieszenia działalności w Rosji

AmRest Holdings rozpoczął proces czasowego zawieszenia działalności marekKFC i Pizza hut w Rosji - poinformowała spółka w komunikacie.

Autor: PAP

Data: 10-03-2022, 13:09

Amrest rozpoczął proces zawieszenia działalności w Rosji; fot. shutterstock

AmRest wychodzi z Rosji

"Skupiamy się przede wszystkim na pomocy ofiarom tych strasznych działań, a także na pracownikach AmRest i ich rodzinach. Uważnie śledzimy rozwój sytuacji w regionie i będziemy kontynuować wspieranie wszystkich inicjatyw, które są podejmowane by pomóc potrzebującym" - napisano w komunikacie Amrestu.

Sieć grupy Amrest w Rosji liczyła na koniec roku 278 lokali (w tym 6 Armenii i 5 Azerbejdżanie). 62 proc. restauracji jest zlokalizowanych pomiędzy Sankt Petersburgiem i Moskwą.

W 2021 roku sprzedaż w Rosji (oraz w Armenii i Azerbejdżanie) wyniosła 185,2 mln euro i odpowiadała za ok. 10 proc. sprzedaży grupy. EBITDA na tym rynku wyniosła 41,3 mln euro. Amrest nie jest obecny na Ukrainie.

Amrest jest franszyzobiorcą marek KFC i Pizza Hut należących do amerykanskiej spółki Yum Brands Inc. Spółka ta we wtorek poinformowała o wstrzymaniu inwestycji w Rosji.

Rosja kluczowym rynkiem dla Yum Brands

Rosja to kluczowy rynek dla Yum Brands, który posiada tam ponad 1000 lokali KFC i 50 Pizza Hut; prawie wszystkie działają jako niezależne franczyzy. W 2021 r. KFC International otworzyło ponad 2,4 tys. lokali. W Rosji firma otwierała około 100 nowych restauracji rocznie i spodziewała się kontynuować "podobną strategię ekspansji w przyszłości".

Amrest jest również franczyzobiorcą marek Starbucks oraz Burger King. Starbucks Corp poinformował we wtorek, że zawiesza wszelką działalność gospodarczą w Rosji, w tym wysyłkę swoich produktów, i kawiarni prowadzonych ma zasadzie licencji. Z kolei Restaurant Brands International zapowiada, że będzie prowadził nadal działalność swoich 800 restauracji Burger King, ale wszelkie zyski przekaże na pomoc humanitarną ofiarom inwazji Rosji na Ukrainę.