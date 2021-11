Amrest ze wzrostem skonsolidowanych przychodów w III kw. 2021

Amrest zanotował w trzecim kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody na poziomie 533,6 mln euro, co oznacza wzrost rdr o 20,9 proc. - podała spółka. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się średnio 511 mln euro przychodów.

Autor: PAP Biznes

Data: 02-11-2021, 10:49

Amrest wstępnie szacuje, że wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w trzecim kwartale poziom 115,5 proc.

Amrest notuje ożywienie sprzedaży

"W trzecim kwartale 2021 zanotowano ożywienie sprzedaży, będące kontynuacją pozytywnych trendów obserwowanych już w poprzednim kwartale. Wzrostowi wolumenu sprzedaży towarzyszył większy udział działających restauracji oraz ponowne otwarcie segmentu "dine in" w wyniku złagodzenia ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 na większości rynków działalności grupy" - napisano w komunikacie.



Udział działających restauracji w portfelu AmRest wzrósł do 99 proc. na koniec września 2021 roku, w porównaniu z 98 proc. rok wcześniej.



Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w trzecim kwartale 2021 roku 252,3 mln euro, co stanowi wzrost o 27,1 proc. rdr.



Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia ukształtowała się na poziomie 192,9 mln euro i była o 15,3 proc. wyższa niż przed rokiem.



Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły 51,0 mln euro i były o 19,1 proc. wyższe niż w poprzednim roku.



Przychody na rynku chińskim sięgnęły 27,3 mln euro, co stanowi wzrost o 10,3 proc.