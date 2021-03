Zniżka kursu Dino to raczej korekta (opinia)

Kurs akcji Dino Polska od czasu debiutu w 2017 roku piął się w górę i na początku stycznia doszedł do ok. 300 zł. Od tego czasu spadł jednak o ponad 15 proc. do ok. 245 zł.



"Na początku roku spółka była notowana z bardzo wysoką premią względem grupy porównawczej, a większość pozytywnych czynników wydawała się już być uwzględniona w wycenie. Kurs wrócił do poziomów ok. 245 zł i obecna wycena wydaje się 'fair' " - powiedział Adrian Górniak z DM BDM, dodając, że na zachowanie kursu wpływ mogła też mieć korekta na całym indeksie WIG20.



"Rynek mógł się też trochę obawiać tego, jak będzie wyglądać sprzedaż porównywalna na początku roku oraz wpływu opłaty cukrowej. Udział napojów słodzonych w koszyku zakupowym to ok. 10 proc., patrząc na dane GUS. Klienci nie przestaną całkiem ich kupować, ale można się spodziewać jakichś przesunięć" - dodał analityk.



Krzysztof Kawa, analityk Ipopema Securities, ocenił, że rynek mógł częściowo dyskontować podwyżkę cen mięsa powodującą dodatkową presję na marżę.



"Dodatkowo w styczniu mieliśmy informację o odejściu ze spółki Szymona Piducha, wieloletniego prezesa, a potem członka rady nadzorczej, co rynek mógł odebrać negatywnie. Spółka była notowana na historycznie rekordowych poziomach, pojawiły się ryzyka, stąd obsunięcie kursu. Zakładam jednak, że jest to raczej korekta aniżeli odwrócenie trendu" - powiedział PAP Biznes Krzysztof Kawa.



W piątek, 12 marca, Dino Polska opublikuje wyniki za czwarty kwartał i 2020 rok.



"Czwarty kwartał był dobry dla spółki. Po wprowadzeniu grudniowych obostrzeń było ryzyko, że Boże Narodzenie konsumenci spędzą w mniejszym gronie lub skromniej, na czym ucierpiałaby sprzedaż. Po tym co pokazała Biedronka widać, że Polacy spędzili święta relatywnie normalnie. Dino powinno być też w stanie dalej istotnie poprawić marże. Spółka nie otworzyła części wybudowanych sklepów, ale głównie z przyczyn niezależnych od niej" - powiedział Krzysztof Kawa z Ipopema Securities.



Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozują, że Dino Polska pokaże za IV kwartał 2020 roku 309 mln zł zysku EBITDA i 198 mln zł zysku netto (co oznaczałoby odpowiednio ok. 40 i 50 proc. wzrostu rdr) przy przychodach na poziomie 2,79 mld zł (wzrost o ok. 30 proc. rdr).



"Myślę, że jest szansa na przebicie przez spółkę konsensusu" - powiedział Adrian Górniak, analityk DM BDM.