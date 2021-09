Analitycy: prognozują spadek pozycji rynkowej Allegro

Analitycy BM mBanku obniżyli cenę docelową akcji Allegro do 52,4 zł z 54 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "sprzedaj" dla spółki. W dniu wydania raportu kurs akcji Allegro wynosił 64,25 zł.

Autor: PAP Biznes

Data: 24-09-2021, 18:59

Niższa cena docelowa akcji Allegro; fot. shutterstock.com

"Notowania Allegro spadły od wydania naszej rekomendacji w listopadzie 2020 roku o blisko 6 proc. Tym samym walory Allegro były słabsze od szerokiego rynku o ponad 32 proc.! Pomimo tego podtrzymujemy nasze niekonsensusowe, negatywne podejście do spółki" - napisano w raporcie BM mBanku.

Pozycja rynkowa Allegro

W ocenie analityków, kluczowym argumentem jest spadek pozycji rynkowej Allegro, który zakładają w kolejnych latach. Ich zdaniem, Allegro będzie beneficjentem rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, jednak wzrost obrotów wyższy niż rynek jest mało prawdopodobny ze względu na strukturę sprzedaży generowanej przez Allegro oraz powiększającą się presję konkurencyjną od zagranicznych graczy.

"Tym samym stoimy w opozycji do konsensusu zakładającego wzrost market share Allegro w polskim e-commerce. Dane za 2Q’21 przekonują nas do tej tezy. GMV grupy wzrosło o 11 proc., tj. ok. 7 p.p. poniżej rynku (vs. estymacja wzrostu rynku na podstawie danych GUS).

Ich zdaniem, Allegro będzie zdeterminowane do utrzymania pozycji rynkowej i w tym celu prawdopodobnie zdecyduje się na rozszerzenie programu Smart!, zwłaszcza że Amazon znacznie obniżył pułap darmowej przesyłki w ostatnich dniach. To z kolei przełoży się na dalszy spadek rentowności EBITDA.

"Aktualizujemy nasz model finansowy (lockdown i dobre otoczenie w 2021 roku plus niższe tempo wzrostu przychodów w długim terminie plus presja na marże). Nasza nowa prognoza skorygowanej EBITDA jest 9 proc. niższa niż konsensus Bloomberg" - napisano w raporcie.

Analitycy dodają, że Allegro jest notowane na EV/EBITDA’22 = 27,7x, tj. z dużą premią do peer grupy (+137 proc. vs. Alibaba, +42 proc. vs. Amazon), co ich zdaniem nie jest uzasadnione.