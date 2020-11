Analityk PIE: Black Friday zdecydowanie słabszy niż w 2019 r.

PIE: jesienne zamknięcie sklepów w mniejszym stopniu przeniosło zakupy do internetu niż wiosną

Według analityka zespołu makroekonomii w PIE, sprzedaż sprzętu RTV i AGD czy odzieży związana z Black Friday najprawdopodobniej będzie w tym roku zdecydowanie słabsza niż w 2019.

"Liczba zapytań kierowanych do wyszukiwarki Google odnośnie ofert promocyjnych w poprzednim tygodniu była o ponad 50 proc. niższa niż rok temu" - podał Rybacki.

Jak zaznaczył, w bieżącym tygodniu podczas kulminacji promocji wyniki są trzykrotnie niższe niż w poprzednich latach, chociaż dane mają charakter wstępny.

W ocenie analityka, słabsze wyniki są efektem zamknięcia sklepów, natomiast aktywność internetowa obecnie nie jest w stanie rekompensować braku sprzedaży stacjonarnej.

"Warto podkreślić też, że prawdopodobnie gospodarstwa domowe ostrożniej podchodzą do większych zakupów" - powiedział.

Jak dodał Rybacki, badanie koniunktury GUS wskazuje, że stosunkowo mały odsetek Polaków zrezygnował z planów zakupów w horyzoncie roku, jednak słabiej ocenia chęć do kupowania w obecnym miesiącu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 7 do 29 listopada część sklepów w galeriach, centrach i parkach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw., jest zamknięta.

