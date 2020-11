Andrzej Gantner: Producenci żywności potrzebują dobrych warunków do funkcjonowania

Prezes Hortimeksu: zmiana to dla nas wyzwanie a nie kryzys

- Polski rząd od wielu lat robi wszystko, by produkcja żywności nie była tania. Mamy wysyp różnego rodzaju podatków. Dlatego konkurencyjność naszych produktów może spadać – ostrzegał Andrzej Gantner podczas sesji „Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej”.

Jego zdaniem to, na co możemy postawić jako producent żywności to jakość i bezpieczeństwo, związane nie tylko z koronawirusem, ale też z zanieczyszczeniem środowiska. Nasza żywność jest bowiem postrzegana na świecie jako wolna od zanieczyszczeń.

Andrzej Gantner uważa, że w tej sytuacji musimy się zastanowić, czy chcemy być identyfikowani wyłącznie z takimi, prozdrowotnymi produktami?

- Liczba ludności na świecie rośnie i zapotrzebowanie na żywność rośnie z miesiąca na miesiąc. Pytanie, czy chcemy być producentem masowym czy wyrafinowanym? Myślę, że należy tu wypośrodkować – mówił dyrektor generalny PFPŻ. - Tradycyjne smaki, żywność wygodna, funkcjonalna, rzeczy związane z ekologią - to obszary, w których możemy budować przyszłe przewagi. Przyszłe, bo wciąż takiej żywności produkujemy bardzo mało – dodał.

Zauważył, że aby zwiększyć produkcję żywności prozdrowotnej, potrzebne byłoby przebudowanie całego sektora produkcyjnego, a także poważne zmiany strukturalne, także związane z pozyskiwaniem surowca ekologicznego. - Zgadzam się z premierem Gowinem, że przemysł spożywczy będzie musiał przejść rewolucję technologiczną - powiedział.

- Na razie mamy wciąż przewagi, np. w eksporcie, który wciąż rośnie. Musimy jednak mieć świadomość, że eksport na nasz największy rynek – Unii Europejskiej - zatrzymał się, rośnie tylko eksport do krajów trzecich. Poza tym, czekają nas duże zmiany na poziomie Unii, takie jak Brexit. Przed nami zatem potężne wyzwania – mówił Andrzej Gantner.

- Jeśli chcemy być nadal konkurencyjni w eksporcie, polskie firmy muszą mieć dobre warunki do funkcjonowania. Nie mogą doświadczać ciągle nowych obciążeń. A takie wciąż się pojawiają – dodał.