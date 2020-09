Anna Grabowska, Żabka: Osoby korzystające z aplikacji mają wyższy poziom satysfakcji z zakupów

Anna Grabowska, wiceprezes zarządu ds. komercyjnych Żabka Polska zwróciła uwagę, że w czasie największego wzrostu zachorowań bardzo zaczęła liczyć się solidarność.

- Ważną wartością w czasie pandemii była kwestia solidarności i odpowiedzialności za innych. Już wcześniej wprowadziliśmy w naszej aplikacji możliwość przekazywania punktów w programie lojalnościowym na dobre cele, a w czasie pandemii rozwijaliśmy tę usługę dając możliwość przekazywania pieniędzy za pośrednictwem tych punktów dla szpitali zakaźnych. Dzięki temu w sumie 3 mln zł przekazaliśmy szpitalom zakaźnym – mówiła.

Prelegentka opowiadała także o tym jak budować pozytywne doświadczenie zakupowe za pomocą technologii cyfrowych.

- Pracujemy nad tym, by nasza aplikacja „Żappka” była pomocna i przyjazna w obsłudze. Pozwoliliśmy sobie aby miała lekki styl, nawet żartobliwy, dzięki czemu buduje kontekst emocjonalny. Robimy to przez grywalizację, zadania. Np. prosimy, by ktoś odwiedził nasz sklep trzy razy w tygodniu albo kupił sobie zielone produkty i za to nagradzamy. Wprowadziliśmy możliwość oglądania filmików w naszej aplikacji, a obecnie testujemy zabawy słowne, gdzie klienci nagrywają się, mówiąc coś żartobliwie do telefonu lub śpiewając i otrzymują za to nagrody. Oczywiście pomagamy im także kupić coś atrakcyjnego albo w lepszej cenie. Wprowadziliśmy możliwość zakupów po bardzo niskich cenach w przeciągu krótkiego czasu, np. dwóch godzin i widzimy, jak szybko klienci reagują, aby zdobyć ten produkt. Wprowadzamy też limitowane produkty tylko dla użytkowników aplikacji, np. oryginalny smak energetyka, by mogli go pokazać w swojej grupie rówieśniczej - tłumaczyła Anna Grabowska.

Okazuje się, że osoby korzystające z aplikacji mają wyższy poziom satysfakcji z zakupów. Poza tym, dzięki aplikacji Żabka może testować nowe rozwiązania, bo ma ogromną, reprezentatywną grupę „respondentów”.

- Naszej aplikacji używa ponad 3,5 mln osób, zatem mamy bardzo dużą grupę osób odpowiadających na pytania, czy dana promocja, loteria czy produkt są atrakcyjne. Czasami nawet pytamy, jaki smak czipsów mamy wprowadzić. W pewnym sensie w ten sposób zastępujemy tu agencje badawcze – mówiła wiceprezes zarządu ds. komercyjnych, Żabka Polska.

- Widzimy, że satysfakcja z zakupów przekłada się na liczbę odwiedzin w sklepach. Użytkownik aplikacji odwiedza nas średnio 13 razy w miesiącu, a klienci bez aplikacji 10 razy w miesiącu – dodała.