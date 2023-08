Lidl Polska startuje z drugą edycją akcji „Szkoły Pełne Talentów”. W ramach programu sieć przekaże szkołom sprzęt i wyposażenie. Wydarzenie ponownie wspierają Anna i Robert Lewandowscy. Akcja potrwa do 5 listopada.

Anna i Robert Lewandowscy w kolejnej akcji Lidla, fot. materialy prasowe

Lidl ponownie wyposaży polskie szkoły

W ramach pierwszej edycji sieć przekazała prawie 40 000 nagród ponad 10 600 szkołom, które zgłosiły się do programu. Projekt pozwolił doposażyć placówki – szkoły podstawowe, ogólnokształcące, branżowe oraz technika.

Talenciaki za zakupy

Od 1 września do 5 listopada br. w sklepach Lidl Polska klienci w zamian za dokonane zakupy, będą otrzymywać specjalne vouchery – Talenciaki. Na stronie lidl.pl/szkoly będą mogli przekazać je wybranej szkole. Placówka sama zdecyduje, na co zostaną one wymienione. W tegorocznym katalogu znajduje się 120 różnych nagród z 7 kategorii. Każda szkoła może wybrać to, czego najbardziej potrzebuje.

Jak wziąć udział w akcji Lidla?

Aby wziąć udział w akcji, należy zrobić zakupy na minimum 50 zł, jednocześnie kupując przynajmniej 1 warzywo lub 1 owoc. Otrzymanego za zakupy Talenciaka można przekazać wybranej przez klienta szkole, która wymieni go na nagrodę. Z akcji wyłączone są artykuły alkoholowe, tytoniowe, leki, produkty do początkowego żywienia niemowląt – szczegóły znajdują się w regulaminie dostępnym na lidl.pl/szkoly oraz w sklepach sieci Lidl Polska.

Lidl Polska przygotował dodatkowe niespodzianki dla zarejestrowanych w programie szkół. Pierwsze 10 placówek, które przekroczą 1000 Talenciaków na swoim koncie, otrzyma od sieci nagrodę specjalną.

Anna i Robert Lewandowscy ambasadorami akcji

Do tegorocznej akcji „Szkoły Pełne Talentów” ponownie dołączyli Anna i Robert Lewandowscy, którzy są ambasadorami akcji.

- To dla mnie bardzo ważne, aby wspierać dzieci i młodzież w znajdowaniu pasji oraz rozwijaniu zainteresowań. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny możemy być ambasadorami tego projektu - mówi Anna Lewandowska.

- Realizowanie swoich celów oraz osiąganie sukcesów wymaga wysiłku oraz wytrwałości. Wsparcie w postaci dobrze wyposażonej szkoły, w której można realizować swoje pasje, to połowa sukcesu - mówi Robert Lewandowski.

Kampania 360 stopni „Szkoły Pełne Talentów” rozpocznie się w 1 września i potrwa do 5 listopada br. Za zakup mediów odpowiada agencja Havas Media. Za komunikację kreatywną kampanii odpowiada agencja GPD.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl