Anwim planuje rozwój sieci stacji paliw. Chce przeznaczyć 1,5 mld zł na inwestycje

Anwim, właściciel polskiej sieci stacji paliw Moya, ogłosił strategię rozwoju do 2030 r., w której główne obszary wzrostu to rozwój sieci stacji paliw i zielone inwestycje - podał Anwim w komunikacie. Spółka przeznaczy ponad 1,5 mld zł na inwestycje, w tym do 1 mld zł na realizację zielonej strategii.

