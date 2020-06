Anwim przejmuje sieć samoobsługowych stacji eMILA

W ramach kontraktu Anwim S.A. przejmie w bieżącym roku 26 obiektów należących do tej pory do spółki BM Reflex z opcją na dokupienie dodatkowych czterech w 2021 r. Na przyszły rok zaplanowany jest także rebranding zakupionych stacji.

eMILA to sieć bezobsługowych stacji paliw zlokalizowanych w większych miastach w całej Polsce. Stacje oferują w pełni zautomatyzowany format tankowania przeznaczony dla klientów indywidualnych. Dzięki pełnej automatyce i systemowi płatności przy dystrybutorze, czas tankowania skrócony jest do minimum. Stacje oferują dwa rodzaje paliwa – benzynę 95 oraz olej napędowy.

- Przejęcie sieci bezobsługowych stacji paliw eMILA jest istotnym krokiem zbliżającym nas do realizacji strategii i rozbudowy sieci MOYA do 350 placówek do końca 2023 r. Obiekty eMILA prezentują oryginalny format stacji samoobsługowych, skierowanych do odbiorcy indywidualnego. Chcemy rozwijać i ulepszać ten koncept – zapewnia Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A.

Anwim S.A. planuje aktywnie rozwinąć i uatrakcyjnić format przejmowanych stacji eMILA w tym również poprzez znaczące rozszerzenie oferty dla klientów w wybranych lokalizacjach. Obecnie trwa szczegółowa analiza możliwości w tym zakresie.

- Idea stacji samoobsługowych doskonale wpisuje się w tzw. „nową normalność”, która nastała w konsekwencji panującej wciąż pandemii koronawirusa. Niektórzy klienci chcą mieć obecnie możliwość szybkiego zatankowania i płatności przy samym dystrybutorze bez konieczności wchodzenia do sklepu. Przejęcie sieci eMILA to odpowiedź na potrzeby tego segmentu klientów. Inni z kolei mają potrzebę zrobienia przy okazji dodatkowych zakupów, odpoczynku w podróży czy napicia się gorącej kawy. Trzecim segmentem są klienci flotowi. Po włączeniu stacji eMILA do sieci MOYA będziemy jedyną siecią w kraju łączącą w ramach jednej marki trzy formaty stacji – tradycyjne stacje obsługowe, stacje automatyczne dla klientów indywidualnych i automatyczne stacje flotowe, co pozwoli nam kompleksowo obsłużyć wszystkie ww. segmenty klientów – mówi Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim S.A. odpowiedzialny za rozwój sieci MOYA.

Sieć eMILA powstała w marcu 2014 roku, gdy spółka BM Reflex nabyła od firmy Shell Self Service 27 samoobsługowych stacji paliw funkcjonujących wcześniej pod nazwą NESTE. Podpisanie przez Anwim S.A., operatora sieci stacji paliw MOYA, umowy przedwstępnej jest pierwszym etapem procesu przejęcia stacji eMILA.