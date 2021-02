Api Market wprowadza usługi kurierskie DHL Parcel

Wprowadzenie nowej usługi jest odpowiedzią na rozwój rynku e-commerce oraz wygodę i oszczędność czasu klientów.

– Jesteśmy firmą, która pragnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na usługi nadawania i odbierania przesyłek uruchomiliśmy takie usługi we współpracy z Pointpack i DHL wpisując się w tę strategię – mówi Katarzyna Ladowska, Specjalista ds. Marketingu API Market.

- Konsumenci coraz chętniej korzystają z usług kurierskich przy okazji zakupów w pobliskim sklepie spożywczym. Możliwość samodzielnego decydowania o miejscu i czasie odbioru czy nadania paczki jest niewątpliwie ogromnym atutem. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę Punktów Obsługi Paczek DHL w dużych i średnich miastach. Ponad 80 proc. mieszkańców aglomeracji miejskiej i podmiejskiej ma POP w zasięgu nie dalej niż 10 minut od swojego domu, szkoły czy pracy. Naturalnie naszym celem jest stuprocentowy zasięg, dlatego sukcesywnie zagęszczamy sieć, włączając do niej nowych partnerów. Dzięki współpracy z API Market mieszkańcy Warszawy i okolic mają do dyspozycji 24 nowe lokalizacje – tłumaczy Maciej Dudek, Menedżer działu sieci partnerskiej DHL Parcel.

Współpraca z siecią API Market to kolejny etap poszerzenia sieci Punktów Obsługi Paczek DHL Parcel, również w skali lokalnej. Operator logistyczny zapewnia już ponad 10.000 takich lokalizacji. DHL Parcel dąży do lokowania punktów jak najbliżej domów swoich odbiorców, dlatego bieżące działania strategiczne obejmują nawiązywania współpracy również z mniejszymi sieciami handlowymi. Rozwój sieci ma także istotny wymiar proekologiczny – przyczynia się bowiem do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie liczby kilometrów pokonywanych przez kurierów, a co za tym idzie, redukcji CO2 do atmosfery.

Całość działań wdrożeniowych we współpracy z poszczególnymi podmiotami koordynuje Pointpack, integrator oraz partner technologiczny. Pointpack buduje rozwiązania IT, a także umożliwia kooperantom tworzenie dodatkowych usług, zwiększanie zysku oraz pozyskiwanie nowych klientów, umacniając pozycję ich marek na rynku w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej.

– Z naszej perspektywy istotne jest to, aby na wzajemnej kooperacji zyskiwali przede wszystkim klienci, którzy przy okazji robienia codziennych zakupów, również w mniejszych miejscowościach, mogą skorzystać z usługi odbierania i nadawania przesyłek w sklepie o dogodnej porze – wyjaśnia Paulina Żmijowska, Kierownik ds. Marketingu&PR Pointpack.

Sklepy API Market Sp. z o.o. to polska firma rodzinna, która powstała w 2011 roku. Obecnie sieć posiada 24 sklepy w województwie mazowieckim, które położone są zarówno w centrach miast, jak i na terenach osiedli.