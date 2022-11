Aplikacja mobilna CCC przekroczyła liczbę 10 mln pobrań przez użytkowników - poinformowało CCC w komunikacie prasowym. W październiku 2022 r. jej udział w przychodach online wyniósł 46 proc. - więcej niż sklepu internetowego czy e-kiosków.

Grupa CCC pochwaliła się wynikami pobrań aplikacji mobilnej/ fot. AK

CCC skupia się na personalizacji aplikacji

"Obecnie skupiamy się na personalizacji – chcemy, aby aplikacja CCC uczyła się klienta i podpowiadała mu jak najlepsze, dopasowane do jego stylu i potrzeb produkty" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Pawlak, Head of Mobile App w Grupie CCC.



"Warto dodać, że cele dotyczące przychodów z aplikacji mobilnej, które zgodnie z naszą strategią biznesową +GO.25 Omnichannel Platform+ mieliśmy zrealizować do 2025 roku, osiągnęliśmy w perspektywie niespełna 12 miesięcy" - dodał Michał Pachnik, Dyrektor E-commerce CCC

