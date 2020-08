Aplikacja żappka zgromadziła ponad 3 miliony użytkowników

Od końca maja 2019 r. aplikacja żappka jest szeroko dostępna dla klientów i zyskuje coraz to nowe funkcjonalności. Oferuje użytkownikom specjalne promocje na wybrane produkty oraz dedykowaną ofertę tworzoną z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Aplikacja pozwala także na zbieranie w programie lojalnościowym tzw. żappsów, czyli punktów wymienialnych na nagrody. Obecnie żappka jest jedną z najpopularniejszych bezpłatnych aplikacji mobilnych na polskim rynku.

– Zakładaliśmy, że na koniec 2020 roku z aplikacji żappka będzie korzystać ok. 3 mln użytkowników. Tymczasem, mimo panującej od marca pandemii, zainteresowanie aplikacją w ostatnich miesiącach dynamicznie rosło, a liczba ta została już przekroczona. Z pewnością przyczyniły się do tego wprowadzone w pierwszym półroczu nowe funkcjonalności, takie jak możliwość zamawiania produktów w ramach usługi „Zamów i odbierz”, płatności bezdotykowe Żappka Pay oraz rozwój działań mających na celu zwiększanie zaangażowania użytkowników, czyli liczne promocje i wyzwania z nagrodami. Co ważne, sukces aplikacji żappka to także sukces naszych pracowników, którzy zajmują się tworzeniem i wdrażaniem narzędzi cyfrowych w naszej firmie – mówi Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Rozwoju w firmie Żabka Polska.

W kwietniu sieć Żabka rozpoczęła testy usługi „Zamów i odbierz”, dającej możliwość zamówienia produktów poprzez aplikację żappka, zapłaty za nie i odbioru bezpośrednio w sklepie. Obecnie usługa dostępna jest w 150 sklepach Żabka na terenie 6 miast. Mogą z niej korzystać klienci wybranych Żabek w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Bydgoszczy. W odpowiedzi na oczekiwania klientów w najbliższych miesiącach planowane jest rozszerzenie usługi o kolejne sklepy w tych miastach, a także w Poznaniu.

Od połowy czerwca we wszystkich sklepach Żabka można korzystać także z nowej usługi Żappka Pay, czyli możliwości płacenia aplikacją żappka. Ma ona na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu zakupowego przy kasie oraz łatwiejsze korzystanie z funkcjonalności dostępnych w aplikacji. Bezdotykowa metoda płatności sprawdza się w aktualnej sytuacji, gwarantując bezpieczne i szybkie zakupy. Dzięki Żappka Pay jednym skanowaniem aplikacji można płacić za zakupy, zbierać punkty lojalnościowe oraz korzystać z promocji przygotowanych dla użytkowników żappki.

Sieć Żabka rozwinęła także funkcjonalność aplikacji żappka w obszarze CSR. Od kwietnia żappka była wykorzystywana do realizacji akcji charytatywnej, mającej na celu wsparcie 16 szpitali zakaźnych w Polsce w walce z pandemią COVID-19. Każdy użytkownik żappki mógł przekazywać punkty ze swojej aplikacji w ramach pięciu przedziałów liczbowych. Każda kwota ofiarowana przez klienta była dodatkowo podwajana przez firmę Żabka Polska. Łącznie zebrano 3 mln zł dla placówek medycznych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.