Areszt dla 36-latka podejrzanego o rozbój w sklepie

Autor: PAP

Data: 16-08-2022, 12:43

Do aresztu trafił 36-latek, który grożąc nożem sprzedawczyni, zabrał utarg z kasy w sklepie w pow. makowskim (Mazowieckie). Wcześniej dokonał też kradzieży na terenie jednego z tamtejszych gospodarstw - poinformowała we wtorek rzeczniczka miejscowej policji st. asp. Monika Winnik.

Za rozbój i kradzież podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia/ fot. Pawel Czerwinski on Unsplash

W piątek o godz. 5.50 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowiecki dostał zgłoszenie, że w jednym ze sklepów spożywczych w miejscowości Płoniawy-Bramura doszło do rozboju. Z relacji sprzedawczyni wynikało, że zamaskowany sprawca wszedł do sklepu od zaplecza.

Mężczyzna z łomem w ręku zażądał wydania gotówki. "Kiedy kobieta odmówiła, wyciągnął z kieszeni nóż i zagroził, że go użyje. Sprzedawczyni obawiając się o życie, oddała cały utarg. Napastnik zamknął ją w łazience i zabarykadował drzwi, a sam wybiegł ze sklepu" - zrelacjonowała policjantka.

W nocy z piątku na sobotę policjanci Wydziału Kryminalnego makowskiej policji zatrzymali 36-letniego mieszkańca Ostrołęki podejrzanego o dokonanie rozboju. Okazało się, że 36-latek jest podejrzewany również o dokonaną tydzień wcześniej kradzież kasetki z pieniędzmi z jednego z gospodarstw na terenie gminy Płoniawy-Bramura.

Za rozbój i kradzież do 12 lat więzienia

Policjanci przedstawili mężczyźnie zarzuty i trafił on do policyjnego aresztu. Dzień później sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.